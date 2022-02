DJ Habeck: Verlängerung von Atomstrom hilft nicht bei Versorgungsengpässen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts des Kriegs in der Ukraine eine weitere Nutzung der Atomkraft nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings könne eine Verlängerung von Atom- oder Kohlestrom etwaige Versorgungsengpässe durch einen Energielieferstopp Russlands kaum ausgleichen, wie er am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte. Aktuell ist vorgesehen, dass die verbliebenden drei deutschen Atomkraftwerte Ende des Jahres vom Netz gehen.

"Es gehört zur Prüfungsaufgabe meines Ministeriums, auch diese Frage zu beantworten. Und wie es die drei großen Betreiber von Atomkraftwerken, die wir noch haben, gestern öffentlich gemacht haben, würde uns das für den Winter 2022-2023 nicht helfen", sagte Habeck. Denn die Vorbereitungen für die Abschaltung der Atomkraftwerke seien schon so weit fortgeschritten, dass die Atomkraftwerke "nur unter höchsten Sicherheitsbedenken und möglicherweise mit noch nicht gesicherten Brennstoffzulieferungen" weiterbetrieben werden könnten.

"Und das wollen wir sicherlich nicht. Insofern ist die Frage eine relevante - ich würde sie nicht ideologisch abwehren - aber die Vorprüfung hat ergeben, dass sie uns nicht hilft", so Habeck.

Er warnte vor Engpässen bei Gas im kommenden Winter, und will Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas verringern. Deutschland könne für diesen Winter und über den Sommer auf russisches Gas verzichten. Für den nächsten Winter müsse Deutschland seine Einkaufsstrategie aber "noch deutlich ausweiten". Der wichtigste Schritt wäre, den Gashunger möglichst zu reduzieren, so Habeck. "Wir werden also sehr zeitnah mit einem Gas-Reduktionsplan oder wie immer sie es nennen wollen, vor die Öffentlichkeit treten, dass wir unsere Verletzlichkeit möglichst verringern", sagte der Minister.

Als Alternative zu russischem Gas sieht Habeck LNG-Gas zu importieren oder die Nutzung von Kohlekraftwerken. Langfristig gehe an alternativen Energien aber kein Weg vorbei. "Es gibt keine Denktabus, aber der wirkliche Weg zur energiepolitischen Unabhängigkeit ist tatsächlich Ausstieg aus den fossilen Energien. Die Sonne und der Wind, die gehört nun mal niemandem", so Habeck.

Auch eine komplette Abkehr von russischer Energie kann sich Habeck vorstellen. Die Bundesregierung strebe an, dass Deutschland sich aussuchen könne, mit welchem Land es welche Energiepartnerschaften aufbaut. "Es aussuchen können, heißt im Zweifelsfall, sich eben auch von russischem Gas, Kohle oder Öl zu verabschieden. Und sollte Russland mutwillig diese Versorgung kappen, dann ist die Entscheidung natürlich getroffen. Dann werden die nie wieder aufgebaut werden", so Habeck. "Das weiß Putin auch. Deswegen wäre das tatsächlich der letzte Schritt, der ansteht. Aber dann ist es auch ein finaler Schritt."

