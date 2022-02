Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Krieg in der Ukraine bleibt auch an den Aktienmärkten das dominierende Thema. Die Sanktionen gegen Russland verschärfen sich. Der DAX zeigt sich in den vergangenen Tagen äußerst volatil. Heute dürfte es den nächsten Kursrutsch geben. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Öl, Euro, Rubel, Gazprom, BP, Shell, RWE, Rheinmetall, Airbus, Leonardo, Ørsted, Vestas und Nordex. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.