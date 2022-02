Pirna (ots) -Der Frühling naht und bald beginnt es wieder zu sprießen. Für alle, die das Gras schon wachsen hören und ihren persönlichen Traumrasen für den Sommer bereits vor Augen haben, hat DENQBAR die perfekten Helfer für ein sattes Grün - die blau-schwarzen Benzin-Rasenmäher gehen in die dritte Saison!Die sieben leistungsstarken Mähwunder warten mit einer Motorleistung von 4,8 bzw. 6 PS auf und bewältigen selbst hohe und feuchte Grashalme auch auf großen Flächen bis zu 3000 qm.Die DENQBAR Rasenmäher sind in Schnittbreiten von 46 bis 53 Zentimeter verfügbar und können darüber hinaus mit ihren vielen Funktionen glänzen: extra große und robuste Schneidmesser aus speziell gehärtetem Stahl, ein schwingungsgedämpfter Führungsholm mit Soft-Grip, Rad-Antrieb mit GT-Getriebe, kugelgelagerte Big Wheels, eine zentrale Schnitthöhenverstellung, der riesige Grasfangkorb mit 65 Liter Fassungsvermögen und die integrierte Reinigungsfunktion durch den praktischen Wasserschlauchanschluss gehören zur Grundausstattung aller Modelle.Darüber hinaus verfügen die Premiummodelle über eine komfortable E-Start-Funktion mittels wieder aufladbarer Batterie und eine variable Gangwahl, die Arbeitsgeschwindigkeiten zwischen 2,6 und 5 km/h möglich machen, sodass auf alle Gegebenheiten bezüglich Graswuchs und Geländeform flexibel reagiert werden kann und jederzeit ein perfekter Rasenschnitt gewährleistet wird.Die von mehreren Heimwerker-Fachmagazinen ausgezeichneten DENQBAR Benzin-Rasenmäher geben jedem Hobbygärtner und allen Freunden des gepflegten Grüns ein perfektes Werkzeug an die Hand, mit welchen das einst mühevolle und zeitraubende Unterfangen des regelmäßigen Mähens zu einem spielerischen Vergnügen wird.Mehr Informationen erhalten Sie unter:https://www.denqbar.com/gartengeraete/rasenmaeheroder https://www.denqbar.com/blog/b-323/Über die DENQBAR GmbHDer Name Denqbar steht seit nunmehr 2004 für qualitativ hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeuger, Gartengeräte und Baumaschinen - über 400.000 zufriedene Kunden sprechen dafür, dass wir durch Leistung, Innovationsgeist und exzellenten Service überzeugen und uns über die Jahre zu einem Hersteller von Rang und Namen entwickelt haben.Pressekontakt:Marcus HeinenTel.: +49 (0) 3501 / 71130marcus.heinen@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109234/5157812