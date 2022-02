Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #189 Aktien, Öl, BTC - wie investiert Bushido?Der Musiker Bushido ist auch langjähriger Investor und war in einem kürzlichen Interview zu hören. Ich fasse euch die interessanten Punkte in der heutigen Episode zusammen. Hier findet ihr das vollständige Interview zum Nachhören: https://spoti.fi/3rT2yEs Wenn euch die Episode bzw. der Podcast gefällt, freue ich mich über ein Abo. Lasst mir gern ein paar Sterne oder eine Rezension da, zB. bei iTunes oder Spotify. Für Fragen an mich, Vorschläge für Episoden-Themen oder wenn ihr einfach noch mehr Börsen Gelaber wollt: Twitter https://twitter.com/borsengelaber?lang=de Instagram ...

