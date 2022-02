Barcelona, Spanien (ots) -Gesamtjahresumsatz von 4,933 Milliarden Euro, bereinigtes EBITDA[1] von 1,014 Milliarden Euro mit operativem Cashflow von 597 Millionen Euro- COVID-19 war die Hauptursache für den Rückgang des Plasmavolumens, was zu einer außerordentlichen finanziellen Belastung führte.- Eine robuste Nachfrage nach den wichtigsten Proteinen in Verbindung mit Preiserhöhungen im mittleren einstelligen Bereich und Umsatzbeiträge neuer Produkte haben Engpässe bei der Plasmaversorgung teilweise kompensiert.- Die Umsätze im Geschäftsbereich Bioscience gingen aufgrund von Engpässen bei der Plasmaversorgung um 5,9% cc zurück, während alle anderen Geschäftsbereiche wuchsen: Diagnostic (+3,5% cc), Hospital (+20,3% cc) und Bio Supplies (+4,8% cc).- Die Maßnahmen gegen die Folgen der Pandemie waren wirksam: COVID-19-Test-Verkäufe, Umsatzbeiträge neuer Produkte, Preiserhöhungen und Betriebskosteneinsparungen.- Geringere Plasmavolumina, höhere Kosten pro Liter, Kosten im Zusammenhang mit der Integration neu erworbener Unternehmen und Inflationsdruck beeinträchtigten die Margen, was zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,6% führte.- Das Fundament von Grifols bleibt stark, was ein bereinigtes EBITDA von 1,57 Milliarden Euro und eine Marge von 27,6% (28,1% im Jahr 2020) zeigt.- Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 183 Millionen Euro und spiegelt die Auswirkungen von COVID-19 wider.- Die gesammelten Plasmamengen erholen sich derzeit. In den letzten drei Quartalen stiegen sie um 4%. Grifols erwartet, dass sich der positive Trend in 2022 beschleunigt.- Die Plasmakapazität wurde um zwei Millionen Liter jährlich ausgebaut. Hinzu kommen umfangreiche Maßnahmen zur Stärkung der Plasmaversorgung bis zur vollständigen Erholung der Sammelmengen sowie unterstützende Innovationen bei gleichzeitiger Straffung der Organisation.- Grifols verfügt über eine solide Finanzlage und hat in nachhaltiges Wachstum investiert.- Der Erwerb von Biotest bietet Grifols eine einmalige Gelegenheit, seine Positionierung zu stärken, indem Pipeline und Marktpräsenz ausweitet werden. Das öffentliche Übernahmeangebot hat bisher zu 96% der Stimmrechte und zu 70% des Aktienkapitals geführt.Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF .P, NASDAQ: GRFS) berichtet für das Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 4,9331 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 3,7% cc[2] entspricht (berichtet -7,6%). Das Unternehmen zeigte Widerstandsfähigkeit und unermüdliche Anstrengungen, die außergewöhnlichen COVID-19-Herausforderungen zu kompensieren, die zu einem Rückgang der Plasmamengen führten.Grifols verzeichnete in der zweiten Jahreshälfte 2021 einen Umsatz von 2,3965 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 9,8% (-10,0%) entspricht, wobei das vierte Quartal deutlich besser abschnitt als das dritte. Die Geschäftsbereiche Bioscience und Diagnostic wurden durch geringere Plasmasammlungen in der ersten Jahreshälfte und geringere Umsätze mit COVID-19-Tests im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte von 2020 beeinträchtigt. Die Geschäftsbereiche Hospital und Bio Supplies verzeichneten in der zweiten Jahreshälfte ein Wachstum.Die gesammelten Plasmamengen stiegen in den letzten drei Quartalen um 4% (-4% im Jahr 2021). Dies ist vor allem auf übernommene und neu eröffnete Spendezentren zurückzuführen, die zusammen eine zusätzliche Kapazität von 2 Millionen Litern pro Jahr erreichen. Die Erholung der Plasmasammlung setzt sich fort. Der positive Trend wird sich voraussichtlich im Jahr 2022 beschleunigen.Diese schnelle Erholung basiert auf einer Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Plasmaversorgung. Dazu gehören neu eröffnete und übernommene Spendezentren, ein neues Spendervergütungssystem, eine stärkere Bindung von Talenten sowie digitale Verbesserungen: Optimierung des Personaleinsatzes, Software-Automatisierung und Verringerung der Durchlaufzeiten sowie Verbesserungen im digitalen Marketing.Der Geschäftsbereich Bioscience verzeichnete zum Jahresende einen Umsatzrückgang von 5,9% cc (-10,1%) auf 3,815 Milliarden Euro und in der zweiten Jahreshälfte einen Rückgang von 12,0% cc (-12,2%) auf 1,829 Milliarden Euro. Die robuste Nachfrage nach den wichtigsten Proteinen in Verbindung mit Preiserhöhungen im mittleren einstelligen Bereich, der Erfolg der Schlüsselproteine - Alpha-1, Albumin und Spezialproteine - sowie der Umsatzbeitrag neuer Produkte glichen Engpässe bei der Plasmaversorgung teilweise aus, die das Volumenwachstum bei den Immunglobulinen besonders in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigten. Xembify® verzeichnete eine höhere Nachfrage, Vistaseal und Tavlesse® gewannen an Zugkraft und ALBUTEIN FlexBag wurde im November 2021 eingeführt.Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereiches Diagnostic stiegen um 3,5% cc (0,4%) auf 779,1 Millionen Euro in 2021 und überwanden damit den Rückgang von 11,7% cc (-12,0%) auf 383,6 Millionen Euro in der zweiten Jahreshälfte. Die wichtigsten Wachstumstreiber waren der molekulare TMA-Test (Transcription-Mediated Amplification) zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus und Bluttypisierungslösungen. Sie glichen die Auswirkungen der obligatorischen Einstellung der Zika-Tests bei Blut- und Plasmaspenden aus.Der Umsatz des Geschäftsbereiches Hospital wuchs im Jahr 2021 um 20,3% cc (19,0%) auf 141,2 Millionen Euro. Der Geschäftsbereich verzeichnete vor allem in der zweiten Jahreshälfte ein robustes Wachstum von 21,2% cc (20,8%) auf 73,4 Millionen Euro. Die positive Entwicklung des Geschäftsbereiches wurde von allen Geschäftsfeldern getragen, da die Krankenhausinvestitionen wieder auf ein normales Niveau zurückkehren.Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereiches Bio Supplies stiegen im Jahr 2021 um 4,8% (0,7%) auf 225,8 Millionen Euro, untermauert durch ein Wachstum von 22,0% (21,7%) auf 118,6 Millionen Euro in der zweiten Jahreshälfte. Dies ist vor allem auf höhere Verkäufe von Plasma an Dritte zurückzuführen, gefolgt von NTU-Albumin und Zellkultur.Die Bruttomarge lag im Jahr 2021 bei 39,8% (42,2% im Jahr 2020) und 35,4% in der zweiten Jahreshälfte, was durch geringere Plasmavolumina und höhere Kosten pro Liter infolge einer geringeren Absorption von Fixkosten und einer höheren Aufwandsentschädigung für Spender beeinflusst wurde. Grifols erwartet, dass die Kosten pro Liter allmählich sinken werden, wenn sich die Plasmavolumina wieder erholen.Das ausgewiesene EBITDA erreichte 961,5 Millionen Euro im Jahr 2021, mit einer Marge von 19,5% (327,0 Mio. Euro und 13,6% im zweiten Halbjahr), verglichen mit 1,324 Milliarden Euro und 24,8% im Jahr 2020. Die bereinigte EBITDA-Marge entsprach 20,6% des Umsatzes. Zudem wurde das EBITDA beeinflusst durch höhere Betriebskosten infolge der Integration neu erworbener Unternehmen, einschließlich Alkahest und GigaGen zur Stärkung des Innovationsvermögens von Grifols, durch Transaktions- und Restrukturierungskosten sowie durch Inflationsdruck.Grifols' Anstrengungen, ein schlankeres Unternehmen zu werden, zeigen sich in seinem Plan zur Eindämmung der Betriebskosten. Planmäßig realisierte Grifols im Jahr 2021 Einsparungen in Höhe von 40 Millionen Euro. In 2022 erwartet das Unternehmen 60 Millionen Euro und für 2023 weitere 40 Millionen Euro. Darüber hinaus sind für 2022 Einsparungen in Höhe von 40 Millionen Euro durch die Priorisierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten vorgesehen, während gleichzeitig die Veräußerung nicht-strategischer Vermögenswerte fortgesetzt wird.Die geschätzten Nettoauswirkungen von COVID-19 auf das EBITDA beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 503 Millionen Euro, was in erster Linie auf die geringeren Plasmavolumina in Höhe von 420 Millionen Euro zurückzuführen ist: geringere Verkäufe (238 Mio. Euro) und geringere Fixkostenübernahme (183 Mio. Euro). Darüber hinaus hatte eine höhere Spenderentschädigung einen geschätzten Einfluss von 150 Millionen Euro und COVID-19-Test-Verkäufe trugen mit 68 Millionen Euro positiv zum EBITDA bei.Ohne die Auswirkungen von COVID-19, Transaktions- und Restrukturierungskosten (52 Mio. Euro) und Wechselkursschwankungen (54 Mio. Euro) belief sich das bereinigte EBITDA auf 1,57 Milliarden Euro bei einer Marge von 27,6% (1,544 Mrd. Euro bei 28,1% im Jahr 2020).Grifols rechnet mit einer Rückkehr zum Wachstum und einer verbesserten Rentabilität, wenn sich die Plasmasammlungen normalisieren. Es wird erwartet, dass sich die Umsätze und Margen im Laufe des Jahres 2022 fortschreitend verbessern werden. Gründe sind die geografische und produktspezifische Aufstellung des Unternehmens, die starke Nachfrage, das günstige Preisumfeld und die reduzierten Kosten pro Liter durch die Realisierung von Skaleneffekten, unterstützt durch die laufenden Anstrengungen zur Straffung der Organisation.Grifols verstärkt weiterhin seine Innovationsstrategie im Bereich der Plasma- und Nicht-Plasma-Aktiva und entwickelt ein ausgewogenes Risk-Value-Portfolio. Die Nettoinvestitionen in F+E+i beliefen sich insgesamt auf 329,3 Millionen Euro (174,0 Mio. Euro in der zweiten Jahreshälfte), was 6,7% der Einnahmen entspricht. Die Integration der Plattformen Alkahest und GigaGen wird die Pipeline von Grifols deutlich stärken und diversifizieren. Für CAPEX hat das Unternehmen 2021 280,9 Millionen Euro bereitgestellt (163,6 Mio. Euro in der zweiten Jahreshälfte).Das Finanzergebnis belief sich im Jahr 2021 auf 277,8 Millionen Euro (158,4 Mio. Euro in der zweiten Jahreshälfte). Der Anstieg ist auf die Emission vorrangiger unbesicherter Anleihen zur Finanzierung der Investition in die Biotest AG im Gegenwert von 2,0 Milliarden Euro zurückzuführen.Der Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode bewerteten Unternehmen beinhaltet hauptsächlich die Zuschreibung der GigaGen-Beteiligung (34,5 Mio. Euro), nachdem im ersten Quartal 2021 ein Kaufvertrag über den Erwerb des restlichen Kapitals abgeschlossen wurde.Der ausgewiesene Nettogewinn belief sich auf 182,8 Millionen Euro (618,5 Mio. Euro im Jahr 2020), was die Auswirkungen von COVID-19 einschließt.Ohne die Auswirkungen von IFRS 16[3] erreichten die Nettofinanzschulden 5,828 Milliarden Euro und der Verschuldungsgrad lag bei 5,4x. Ohne die Auswirkungen von COVID-19 lag der Verschuldungsgrad bei 3,7x. Er stieg im Laufe des Jahres infolge strategischer Akquisitionen in Höhe von 520 Millionen Euro zur Sicherung der Plasmaversorgung und zur Stärkung von Innovationsprojekten. Die Senkung des Verschuldungsgrades bleibt eine Priorität, mit dem Ziel, ihn in 2023 auf < 4x und in 2024 auf unter 3,5x zu senken.Zum 31. Dezember 2021 belief sich die Liquiditätsposition von Grifols auf 1,277 Milliarden Euro, einschließlich einer Bargeldposition in Höhe von 655 Millionen Euro.Grifols bleibt seiner langfristigen Vision und der Schaffung von Werten für seine Stakeholder verpflichtet. In Zukunft wird das Unternehmen seine Bemühungen zur Steigerung der Plasmaversorgung, zur Expansion und Diversifizierung in neue Märkte und zur Förderung von Innovationen nutzen und gleichzeitig seine finanzielle Disziplin beibehalten und eine schlankere Organisation aufbauen.--------[1] Ohne Transaktions-, Umstrukturierungs- und Veräusserungskosten[2] Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne Berücksichtigung der im Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen[3] Zum 30. Juni 2021 belaufen sich die Auswirkungen von IFRS 16 auf die Gesamtverschuldung auf 874 Mio. EUR--------Über GrifolsGrifols ist ein in Barcelona gegründetes globales Healthcare-Unternehmen, das seit 1909 daran arbeitet, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen weltweit zu verbessern. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netz von Spendezentren weltweit. Das Unternehmen verarbeitet gesammeltes Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu gewährleisten.Grifols, mit mehr als 23.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2021 belief sich der wirtschaftliche Einfluss von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 7,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 141.500 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen: www.grifols.comPressekontakt:Investor Relations:investors@grifols.comsustainability@grifols.comTel. +34 93 571 02 21Medienkontakte:Duomo Comunicación - Grifols PressestelleRaquel LumbrerasRaquel_lumbreras@duomocomunicacion.comBorja GómezBorja_gomez@duomocomunicacion.comTel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90Grifols Pressestelle Spanienmedia@grifols.comTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle DeutschlandRüdiger Litzbalitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/5157818