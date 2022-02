DGAP-News: Basler AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Basler AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2021/Mittelfristplanung bis 2025-Basler wächst mit sehr starkem Auftragseingang entlang seiner Prognose und nimmt mittelfristig 400 Mio. € Umsatz ins Visier



28.02.2022 / 10:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News

Vorläufige Geschäftszahlen / Jahresabschluss Vorläufige Geschäftszahlen für 2021 und neue Mittelfristplanung bis 2025:

Basler wächst mit sehr starkem Auftragseingang entlang seiner Prognose und nimmt mittelfristig 400 Mio. € Umsatz ins Visier - Umsatz 214,7 Mio. Euro (2020: 170,5 Mio. Euro, +26 %) - Auftragseingang 322,5 Mio. Euro (2020: 181,6 Mio. Euro, +78 %) - EBITDA 44,5 Mio. Euro (2020: 34,6 Mio. Euro, +29 %) - EBT 28,0 Mio. Euro (2020: 20,4 Mio. Euro, +37 %) - EAT 20,8 Mio. Euro (2020: 15,1 Mio. Euro, +38 %) - Freier Cashflow 10,0 Mio. Euro (2020: 14,0 Mio. Euro) Ahrensburg, den 28.02.2022 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, legt heute vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 vor. In einem starken Marktumfeld, aber durch Engpässe für Halbleiterkomponenten erheblich beeinträchtigten Geschäftsjahr 2021, konnte der Basler Konzern ein Umsatzwachstum von 26 % auf 214,7 Mio. Euro (VJ: 170,5 Mio. Euro) erreichen. Der Auftragseingang wuchs mit 78 % auf 322,5 Mio. Euro (VJ: 181,6 Mio. Euro). In Auftragseingang und Umsatz verzeichnete das Unternehmen damit neue Rekorde. Das Vorsteuerergebnis stieg um 37 % auf 28,0 Mio. Euro (VJ: 20,4 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern betrug 13,0 % (VJ: 12,0 %). Mit diesen Resultaten erfüllt Basler trotz einer Cyber-Attacke im November die gegenüber dem Kapitalmarkt kommunizierte Prognose. Diese sah für 2021 einen Umsatz zwischen 210 und 220 Mio. Euro bei einer EBT-Rendite zwischen 13 und 15 % vor. Der Freie-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 10,0 Mio. Euro (VJ: 14,0 Mio. Euro). Dieser wurde durch hohe Materialläger aufgrund von vereinzelten Fehlteilen sowie einem starken Umsatz und einem damit einhergehenden Forderungsaufbau im Dezember außerordentlich belastet. Basler schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem extrem hohen Auftragsbestand von 140,9 Mio. Euro ab. Mit einem Book-to-Bill Verhältnis von knapp 1,5 startet das Unternehmen mit besonders vollen Auftragsbüchern in das neue Geschäftsjahr. Die Herausforderung der Beschaffung von Halbleiterkomponenten wird voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2022 der begrenzende Faktor für das Wachstum bleiben. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt des Testats der Wirtschaftsprüfer und der Zustimmung durch den Aufsichtsrat. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2021, der Geschäftsbericht 2021 sowie die Prognose für 2022 werden am 30. März 2022 veröffentlicht. Hochmotiviert und kontinuierlich bestrebt, mehr zu erreichen hat der Konzern kürzlich seine mittelfristigen strategischen Ziele neu festgelegt. Er nimmt sich fortan vor bis 2025 ein Umsatzniveau von rund 400 Mio. Euro zu erreichen. Das Management steuert den Konzern dabei weiterhin im Mittel auf einem Vorsteuerrendite-Niveau von rund 12 %. Oberhalb dieser Marke wird dem Umsatzwachstum Vorrang eingeräumt und ein langfristiges mittleres Wachstum von mindestens 15 % pro Jahr angestrebt. Darüber hinaus verfolgt die Unternehmensleitung auch weiterhin finanzielle Unabhängigkeit und steuert das Unternehmen aus diesem Grund mit einem verhältnismäßig hohen Finanzmittelbestand sowie einer Cash Conversion Rate (FCF/EAT) von rund 70 %. Neben einem weiteren Ausbau der starken Marktposition im Bereich der Fabrikautomation sollen benachbarte Marktfelder wie beispielweise Medizintechnik, Verkehrstechnik und Logistik weiter erschlossen werden. Darüber hinaus wird sich Basler weiter vom Kameralieferanten zum Vollsortimenter für Bildverarbeitungskomponenten und kundenspezifischen Lösungen wandeln.



------ Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de