DJ Lakeward erwirbt Bestandsobjekt in Berlin-Kreuzberg für den Fonds "European Opportunities I"

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Zürich (pts013/28.02.2022/10:00) - Lakeward hat im Rahmen einer Off-Market-Transaktion das erste Objekt für den im Jahr 2021 aufgelegten Fonds "LAKEWARD Real Estate Fund - European Opportunities I" erworben. Bei der erworbenen Liegenschaft handelt es sich um eine 4400 m2 grosse Bestandimmobilie mit Mischnutzung im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das erworbene Objekt liegt an der Mittenwalder Strasse und bietet gemischte Nutzung (Wohn- und Gewerbeflächen) mit vermieteten Flächen und freien Entwickungsflächen. Es ist geplant, die Wohnflächen (ca. 2'234 m2), welche dem sozialen Erhaltungsgebiet unterliegen, grundsätzlich zu erhalten. Im Gewerbeteil des Grundstücks sollen umfassende Sanierungen sowie Umbauarbeiten vorgenommen werden. Davon betroffen ist das Hinterhaus, welches als Büro oder Co-Working-Fläche vermietet werden soll. Im Untergeschoss wird eine Veranstaltungsfläche erstellt, die angemietet werden kann. Das Objekt umfasst weiter eine Einzelhandelsfläche im vorderen Gebäudeteil. Die Stellplätze im zweiten Innenhof sowie ein traditionelles Restaurant bleiben erhalten. Durch die Gebäudestruktur mit voneinander abgetrennten Bauabschnitten wird eine gute Mischnutzung und somit hohe Verwendungsfähigkeit der Liegenschaft gesichert.

Die Mittenwalder Strasse ist eine ruhige Seitenstrasse, die ausgehend von der Blücherstrasse in südlicher Richtung verläuft und am beliebten Marheinekeplatz endet. In unmittelbarer Nähe befindet sich der sogenannte "Bergmann-Kiez" mit seinen zahlreichen Cafés und Restaurants. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind ausreichend vorhanden. Die Verkehrsanbindung ist sowohl mit dem PKW als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut gewährleistet. Die U-Bahnhöfe "Mehringdamm" und "Gneisenaustrasse" sowie diverse Buslinien befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Der Fonds, in den die Bestandsimmobilie übergeht, wurde im August 2021 lanciert und fokussiert auf europäische Gewerbe- und Wohnobjekte. "Die erworbene Immobilie eignet sich hervorragend für das Startportfolio des neuen Immobilienfonds, da sie von Anfang an einen attraktiven Cashflow und deutliches Wertsteigerungspotential durch die Neupositionierung bietet", führt Simon Koenig, Gründer, CEO und Investor von Lakeward, aus.

Zur Zukunft und strategischen Ausrichtung des Fonds sagt Simon Koenig: "Wir registrieren weiterhin eine hohe Nachfrage unserer Investoren nach opportunistischen Bestands- und Entwicklungsimmobilien. Über unsere Netzwerke haben wir Zugang zu mittleren und grösseren Bestands- und Entwicklungsprojekten in den zentralen Ballungszentren Deutschlands. Wir verfügen über eine gefüllte Pipeline und es sind mehrere Due-Diligence-Prozesse im Gang."

Lakeward wurde im Prozess unterstützt von KPMG, SMV Bauprojektsteuerung, Berlin, Dechert LLP, Luxembourg, GSK Stockmann, Berlin und PMG.

Die englische Version der Medienmitteilung finden Sie im Anhang / Please find the English version of the press release attached.

Über Lakeward Lakeward ist eine unabhängige, international tätige Real Estate Private Equity Investment Unternehmung mit Sitz in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2015 von Simon Koenig gegründet. Das starke Beziehungsnetz in der Finanz- und Immobilienbranche ermöglicht der unternehmerisch geführten Investmentfirma den Zugang zu attraktiven Investitionsprojekten. Lakeward agiert in den wachsenden Metropolregionen Europas, mit einem hohen Fokus auf Deutschland, und begleitet die Umsetzung der Projekte in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern durch die verschiedenen Phasen einer Immobilieninvestition und -entwicklung. Unternehmerisches Handeln und qualitäts-orientiertes Portfoliomanagement ermöglichen die kontinuierliche Erwirtschaftung attraktiver Renditen. Lakeward versteht sich als Vorreiter für innovative und profitable Investorenlösungen in Immobilieninvestitionen. http://www.lakeward.ch

Bildmaterial Fotos: Lakeward Management AG

Kontakt Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:

Lakeward Management AG Cornelia Trachsler-Arioli Tel. +41 41 792 00 00 E-Mail trachsler@lakeward.ch

(Ende)

Aussender: Lakeward Management AG Ansprechpartner: Cornelia Trachsler-Arioli Tel.: +41 41 792 00 00 E-Mail: trachsler@lakeward.ch Website: www.lakeward.ch

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220228013 ]

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 04:01 ET (09:01 GMT)