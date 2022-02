DGAP-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Kooperation

Oliver Wyman und GFT bauen neue islamkonforme digitale Bank in Malaysia auf Innovatives Banking-Konzept in Malaysia: cloudbasierte digitale islamkonforme Bank mit modernster Technologie

mit modernster Technologie Nutzt GFT BankLiteX Accelerator; basiert auf Kernbankentechnologie von Thought Machine und wird auf Amazon Web Services (AWS) ausgeführt Stuttgart, DE/Hongkong SAR, 28. Februar 2022 - In den letzten zehn Jahren hat die Digitalisierung in der globalen Finanzdienstleistungsbranche einen Quantensprung gemacht. Allein im asiatisch-pazifischen Raum wurden mehr als 20 neue Lizenzen für digitale Banken vergeben, weitere werden in Malaysia erwartet. Die internationale Managementberatung Oliver Wyman und GFT, führend im Bereich der digitalen Transformation, unterstützen die Al Rajhi Bank Malaysia (ARBM) bei Design, Aufbau und Einführung einer cloudbasierten digitalen Bank. Um neue Maßstäbe für das islamische Banking in Malaysia zu setzen, wird die ARBM für diese neue digitale Bank ihre Produkte, Services und Kanäle einer kompletten digitalen Umgestaltung unterziehen. "Wir schöpfen das enorme Potenzial digitaler Innovationen aus und gehen Partnerschaften mit führenden Experten ein, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten und den malaysischen Markt besser zu bedienen. ARBM nutzt die Chancen im digitalen Banking und im islamischen Finanzwesen und strebt an, in diesem Bereich die führende Innovationsbank in Malaysia zu werden", erklärt Arsalaan (Oz) Ahmed, Chief Executive Officer der ARBM. "Mit der von uns empfohlenen Architektur und Technologie-Infrastruktur ist die ARBM in der Lage, disruptive, auf Mobilgeräte ausgerichtete und hochgradig skalierbare Banking-Services anzubieten", erklärt Dan Jones, Partner bei Oliver Wyman Digital. "Nach unserem Erfolg mit der mobilen Bank Mox in Hongkong, die 2021 mit dem Celent Model Bank Award für digitales Retail Banking ausgezeichnet wurde, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Oliver Wyman. GFT unterstützt Design, Aufbau und Einführung der digitalen Bank der ARBM. Mit dieser neuen digitalen Bank kann die ARBM auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und den Wunsch nach einfacheren, schnelleren und besseren Bankdienstleistungen reagieren", so Chris Ortiz, Global Markets and Region Manager APAC and UK bei GFT. "Wir haben in erheblichem Umfang in Innovationen investiert, um den Grundstein für eine kundenorientierte digitale Bank zu legen, die den Privat- und Geschäftskunden der ARBM erstklassige digitale Bankangebote und -kanäle zur Verfügung stellt", ergänzt Arsalaan (Oz) Ahmed. Diese Pressemitteilung steht auch im GFT Newsroom zum Download bereit. Ihre Pressekontakte: Dr. Markus Müller

Über GFT - Shaping the future of digital business Als Vorreiter für digitale Transformation entwickelt GFT nachhaltige Lösungen rund um zukunftsweisende Technologien - von Cloud Engineering über künstliche Intelligenz bis hin zu Blockchain/DLT. Mit tiefer Technologiekompetenz, starken Partnerschaften und umfassenden Marktkenntnissen berät GFT die Finanz- und Versicherungsbranche sowie die Industrie. Durch den intelligenten Einsatz von IT-Lösungen steigert GFT die Produktivität und schafft so Mehrwert für Kunden. Unternehmen erhalten einfachen und sicheren Zugang zu skalierbaren IT-Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen. Gegründet 1987 und in mehr als 15 Märkten kundennah präsent, umfasst das GFT Team über 8.000 engagierte Talente. Diese finden bei GFT Karrieremöglichkeiten rund um Softwareentwicklung und Innovation. Die GFT Technologies SE Aktie ist im SDAX der Deutsche Börse AG gelistet (Ticker: GFT-XE).

