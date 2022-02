DJ Deutsche Börse setzt Handel mit russischen Aktien aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse hat den Handel mit wichtigen russischen Aktien bzw. Anteilsscheinen ausgesetzt. "Aufgrund der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und der daraufhin seitens der EU erlassenen Sanktionen in Bezug auf Finanzdienstleistungen wurde heute früh um 7:30 Uhr (MEZ) eine Reihe von Wertpapieren russischer Emittenten mit sofortiger Wirkung von Handel ausgesetzt", teilte der Börsenbetreiber mit. Unter anderem sind Titel der Banken Sberbank und VTB Bank betroffen, aber auch die Papiere der Energiekonzerne Rosneft und Gazprom. Ein Sprecher stellte weitere Aussetzungen russischer Titel in Aussicht, sollte die Sanktionen verschärft oder erweitert werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 04:12 ET (09:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.