Aleph Capital investiert in InterCloud, ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität, um die Expansion auf den globalen Märkten voranzutreiben und Innovationen in einem schnell wachsenden Markt zu fördern.

InterCloud, eine führende Plattform für Cloud-Konnektivität, gibt heute eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 100 Millionen Euro bekannt, die von Aleph Capital angeführt wird und an der sich die bestehenden Investoren Ventech sowie Open CNP beteiligen. Mit dieser jüngsten Finanzierung erhöht sich die Gesamtfinanzierung von InterCloud auf 138 Millionen Euro. InterCloud, das 2010 in Paris gegründet wurde, wird die Mittel zur Erweiterung seines Dienstleistungsangebots und zur Finanzierung seines externen Wachstums verwenden.

Leistung, Sicherheit und Kontrolle in der Cloud

Die Agilität, Flexibilität und Performance globaler Unternehmen hängt mehr denn je vom zuverlässigen Zugang zu Cloud-Ressourcen ab. Konnektivität ist in einer Umgebung, die einen raschen digitalen Wandel erlebt und in der Netzwerkteams ständig wechselnde Anforderungen in ihren Unternehmensbereichen unter einen Hut bringen müssen, entscheidend für die Datensicherheit und -souveränität geworden.

InterCloud hat es sich zur Aufgabe gemacht, Software-Agilität und -flexibilität in die Welt der Konnektivität zu bringen. Und dies mit einem sicherem, schnellem und zuverlässigem Netzwerkzugang zu in der Cloud gehosteten Daten und Anwendungen, indem die besten Datenkanäle ausgewählt und verwaltet werden, um Performance und Datenschutz zu gewährleisten.

Die Lösung des Unternehmens für private Konnektivität garantiert einen optimierten, automatisierten und sicheren durchgängigen Zugang zu Anwendungen und Daten, die über das wachsende Spektrum von Cloud-Diensten gehostet werden. InterCloud erreicht dies dank seiner fortschrittlichen Netzwerkmanagement-Funktionen, seines robusten Konnektivitäts-Backbones und seiner engen Partnerschaften mit den weltweit größten Cloud-Service-Anbietern.

Als Pionier auf dem SDCI-Markt bietet InterCloud seinen Kunden ein flexibleres und sichereres privates Netzwerk. Darüber hinaus profitieren die Kunden von InterCloud von allen Vorteilen der Cloud: Sie können ihre Abläufe schnell und überall auf der Welt bei allen großen Cloud-Anbietern einrichten und genießen dabei den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandard.

Steigerung des Wachstums bei Cloud-Innovationen und schnellere Erschließung neuer Märkte

InterCloud ist seit langem ein zuverlässiger Partner für große europäische Unternehmen, für die es globale Cloud-Konnektivitätsdienste und softwaredefinierte Verbindungen bereitstellt.

Mit der heutigen Ankündigung einer weiteren Finanzierungsrunde wird das Unternehmen sein internationales Vertriebsteam ausbauen, zunächst in Europa, wo allein im Jahr 2022 rund fünfzig Vertriebsmitarbeiter hinzukommen sollen.

"Die SDCI-Plattformen bieten weltweit erhebliche Wachstumschancen, und ich freue mich, dass wir mit Aleph Capital außergewöhnliche Partner haben, die das Geschäft weiter ausbauen. Hybride Cloud-Plattformen und -Dienste sind eine schnell wachsende Priorität für Unternehmen weltweit, und InterCloud ist einzigartig positioniert, um seinen Marktanteil schnell auszubauen", so Jérôme Dilouya, CEO von InterCloud.

Hugues Lepic, Gründer und CEO, und Maneesh Sharma, Managing Director, Aleph Capital, dazu: "Wir sind unglaublich erfreut über unsere Investition in InterCloud. Das Unternehmen ist als Marktführer im SDCI-Markt einzigartig positioniert und befindet sich in einer äußerst spannenden Phase. Wir freuen uns darauf, das Managementteam von InterCloud beim weiteren Aufbau eines großartigen Unternehmens in einem sehr dynamischen Markt zu unterstützen."

InterCloud wird die Mittel auch dafür einsetzen, die Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, um seine Lösungen weiterzuentwickeln, seine Partnerschaften zu stärken und Wachstumschancen durch Übernahmen zu nutzen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005136/de/

Contacts:

Pressekontakt

Tony Todd

tony.todd@rumeurpublique.fr