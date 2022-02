Nach dem russischen Angriff wehrt sich die Ukraine an allen Fronten gegen Wladimir Putins Armee - nun auch digital: Das Land stellt eine Truppe von internationalen Cybersecurity-Experten zusammen, um gegen Russland vorzugehen. Um der Invasion Russlands auch digital standhalten zu können, will die Ukraine eine sogenannte IT-Armee aus internationalen Cyberexperten zusammenstellen. Der Minister für digitale Transformation der Ukraine, Mykhailo Fedorov, hat am Samstag auf Twitter einen entsprechenden Aufruf gestartet. We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t...

Den vollständigen Artikel lesen ...