Die Ankündigungen der westlichen Länder vom Wochenende haben zu Beginn des Handels am Montag Schockwellen an den Finanzmärkten ausgelöst. Der Westen beschloss weitreichende und strenge Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor. Der russische Rubel musste einen massiven Einbruch hinnehmen und verlor heute rund 30% gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Aber auch an den Rohstoffmärkten sind große Bewegungen zu beobachten, da die Anleger befürchten, dass die harten Sanktionen gegen Russland zu Vergeltungsmaßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...