Russlands Invasion in die Ukraine hat die Sicherung der eigenen Gasversorgung für die Länder der Europäischen Union zu einer extremen Herausforderung anwachsen lassen. So schwierig die Situation für die Verbraucher wird, so vorteilhaft entwickelt sie sich gerade für Öl- und Gasproduzenten, die Lagerstätten innerhalb der EU explorieren und bereits ausbeuten. ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) ist dank der Öl- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...