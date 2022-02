Schärfere Sanktionen gegen Russland und der anhaltende Krieg in der Ukraine drücken den DAX am Montag knapp drei Prozent ins Minus. Vor allem Banken und Zykliker geraten wegen der Angst vor einem Abwürgen der Konjunktur unter Druck. Die Börse in Moskau bleibt wegen der aktuellen Lage sogar ganz geschlossen.Angesichts der aktuellen Lage werde der Handel ausgesetzt, teilte die russische Notenbank am späten Montagvormittag mit. Wann am Dienstag gehandelt werden soll, will die Notenbank dann am Dienstag ...

