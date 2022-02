Die schottische Regierung hat in der ersten Phase ihres Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB) über 62 Millionen Pfund vergeben, um 276 alte Dieselbusse durch neue Elektrobusse und die erforderliche Ladeinfrastruktur zu ersetzen. 137 dieser E-Busse werden von ADL in Falkirk gebaut. Die Summe von 62 Millionen Pfund entspricht umgerechnet 74,2 Millionen Euro. Das sei "die größte Investition, die ...

