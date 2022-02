Chinas führendes Vaping-Medium Bluehole New Consumption veröffentlicht heute einen Artikel über die weltweit dünnste Keramikspulen-Vape-Pod-Lösung FEELM Air.

Im Folgenden der vollständige Artikel auf Deutsch:

"E-Zigaretten sehen simpel aus, sind jedoch tatsächlich sehr ausgefeilt. Kleine Änderungen an der Struktur und Technik können zu signifikanten Veränderungen der Produkterfahrung führen", so Christ Lee, Product Manager von FEELM Air.

Am 18. Januar 2022 enthüllte FEELM, die Flaggschiffmarke für Zerstäubungstechnologie, die zu SMOORE gehört, die weltweit dünnste Vape-Pod-Lösung mit Keramikspule FEELM Air in London. Seit der ersten Generation der FEELM-Vaping-Lösung sind sechs Jahre vergangen. Im Vergleich zur Vorgängergeneration ist die Dicke von FEELM Air um 25% auf 7,8 mm reduziert. Sie umfasst 7 bedeutende Durchbrüche für das Vaping-Erlebnis, darunter das ultimative Design, eine verbesserte Schädlichkeitsminderung, eine authentische Aromawiedergabe sowie ein angenehmes interaktives Erlebnis. Diese Lösung wird voraussichtlich einen neuen Trend der ultradünnen Smart Devices in der globalen Vaping-Industrie einleiten.

Als weltweit größter Vaping-Hersteller hat SMOORE eine Reihe global angelegter Verbraucherstudien dank seines globalen Kundenstamms und seiner Partnerschaften mit den weltweit führenden Vape-Marken durchgeführt. Anhand umfassender Einblicke in das Verbraucherverhalten fand SMOORE heraus, dass das ultradünne Gerät die Zukunft der Branche sein wird.

Als neues Tech-Gadget ist das Vaping-Gerät heutzutage als Verbraucher-Elektronikprodukt mehr angenommen als ein Tabakprodukt. "Die Entwicklung von Handys, Laptops, Tablets und allen anderen Verbraucherelektronikprodukten zeigt einen Trend hin zur Verkleinerung und Raffinesse", sagte Christ Lee, Product Manager von FEELM Air. "Auf der Grundlage unserer Auffassung der Verbraucherelektronik hatten wir die Idee, ein ultradünnes Vaping-Produkt mit geschlossenem System herzustellen."

Von der Idee zur Realisierung

Die Schaffung der weltweit dünnsten Vape-Pod-Lösung ist nur unter der Voraussetzung möglich, dass eine kompakte und zugleich leistungsstarke Keramikspule entwickelt wird. Daher ließ FEELM über 500 Wissenschaftler für mehr als 2.500 Tage daran tüfteln, eine derartige Heizeinrichtung zu realisieren.

FEELM musste während der Entwicklungsphase eine Reihe technischer Herausforderungen überwinden. Die meisten standen mit der Anforderung einer besseren Leistung bei zugleich sehr begrenzt zur Verfügung stehendem Raum in dem 7,5-mm-Gerät im Zusammenhang.

Es war vor allem schwierig, einen glatten Luftströmungsweg in einem so kompakten Pod zu entwerfen, da das E-Liquid und die Heizeinrichtung bereits einen gewissen Raum belegen. Daher setzte FEELM auf die numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics), um die Struktur des Luftströmungswegs zu optimieren.

Darüber hinaus bestehen höhere Anforderungen an die Formtechnik zur Herstellung einer ultradünnen Keramikspule mit bionischer Folie. FEELM Air hat dafür eine Formtechnik zur Vakuumfolienbeschichtung im Nanobereich eingesetzt, um die Heizfolie der Spule gleichmäßiger zu verteilen. Zudem umfasst das Produkt die weltweit erste Verbundheizfolie aus 7 Schichten, die aus bionischen Materialien hergestellt sind, wobei jede Schicht zu einer entsprechend verbesserten Funktionsfähigkeit beiträgt.

Um den kompakten Raum voll auszuschöpfen, entwickelte FEELM außerdem gemeinsam mit seinen Zulieferern den weltweit kleinsten Motor mit extrem langer Nutzungsdauer von 150 Millionen Zyklen, wodurch die technologischen Innovationen der Lieferkette erleichtert wurden.

Mittlerweile ist FEELM Air mit dem branchenweit ersten Super-Power-Managementsystem "TOPOWER" ausgestattet, welches ein Laden in nur 10 Minuten für ein Vaping-Erlebnis von 8 Stunden ermöglicht. Seine Energiedichte ist um 20% gesteigert und die Batterielaufzeit um 30%. Darüber hinaus verbessert FEELM Air die Gesamtschädlichkeit um 80% im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Der Wandel der Vaping-Industrie

Als revolutionäre Vaping-Lösung könnte FEELM Air dazu führen, dass die technologische Raffinesse von Vaping-Geräten nicht länger unterschätzt wird, und die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass elektronische Zerstäubungsprodukte High-Tech-Innovationen sind.

Mit dem Ziel, diese bahnbrachende Vaping-Lösung zu entwickeln, hat sich SMOORE auf die Grundlagenforschung gestützt. Seit 2015 stellt SMOORE talentierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Hintergründen ein, darunter aus den Bereichen Aerosol-Forschung, Technik der Thermophysik, Biomedizin und Materialchemie. Inzwischen hat es 15 Forschungszentren rund um den Globus für die fachübergreifende Forschung im Bereich der Zerstäubungswissenschaft eingerichtet.

Im Dezember 2020 hat FEELM zudem das weltweit erste Taste Evaluation Model eingeführt, ein wissenschaftliches System zur Evaluierung des Vaping-Erlebnisses. 2022 entwickelte das Reizevaluierungsteam von FEELM das Model weiter. Die zweite Generation des Taste Evaluation Models von FEELM besteht nun aus 5 Kriterien Aroma, Dampfeigenschaft, Auswirkung, Geschmack/Mundgefühl sowie Nachgeschmack und umfasst 65 spezifische Indizes.

Darüber hinaus hat FEELM Air die Intelligenz der elektronischen Zerstäubungsprodukte verbessert und in der Branche eine Revolution bezüglich der Interaktion zwischen Mensch und Gerät ausgelöst. Genau wie die Einführung von Siri auf dem iPhone 4s 2011 ist es das erste Produkt der Branche, das einen Linearmotor in Vaping-Geräten integriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rotormotoren sorgt der Linearmotor von FEELM Air für empfindlichere und anpassbare Vibrationsmodi für unterschiedliche Szenarien wie Laden und Paffen.

"Die Industrie ist bereits voll von homogenen Produkten", sagte Steven Yang, Senior Director von FEELM R&D. "FEELM versucht sich von anderen abzusetzen, indem es eine Differenzierungsstrategie verfolgt, um eine ultradünne und exklusive Lösung zu entwickeln. Mit einem Fokus auf minimalistischer Ästhetik und ultimativem Design messen wir uns an Apple im Verbraucherelektronikbereich." Infolgedessen wurde FEELM Air von den MUSE Design Awards 2021 zum "Silver Winner" gekürt.

Seit Jahren konzentriert sich FEELM auf die Erkundung von tiefgreifenderen Interaktionen zwischen Mensch und Gerät bei Vaping-Geräten. Laut Setven Yang werden zukünftige FEELM-Produkte fortschrittlichere Algorithmen einsetzen, um eine intelligente Heiz- und Temperatursteuerung zu ermöglichen und sich so an unterschiedliche E-Liquids anzupassen. Damit soll für eine bessere Aromawiedergabe gesorgt und die Schädlichkeitsreduzierung weiter verbessert werden, um örtlich begrenzte Überhitzungen zu verhindern.

Die Zukunft mit FEELM

Als Branchenvorreiter ist FEELM führend in der Konzipierung der nächsten Generation von Produktform. Seit der Markteinführung der ersten schwarzen Metallfolien-Keramikspule 2016 hat FEELM erheblichen Einfluss auf die Forschung und Herstellung von Vaping-Systemen mit geschlossenem System genommen und eine neue Ära von Keramikspulen eingeleitet.

Wie Steven Yang sagte: Die Technologiestrategie von FEELM verfolgt die Vermarktung einer Generation, während die nächste Generation bereits in der Entwicklung steckt und eine bahnbrechende Technologie als Backup dient. Anfang 2015 hatte FEELM bereits mit der Entwicklung von FEELM Air und seiner ultradünnen Keramikspule mit bionischer Folie begonnen.

FEELM Air ist erst der Anfang der Eigenrevolution von FEELM. In der Zukunft wird FEELM die Einführung neuer Technologien beschleunigen mit dem Ziel, jedes Jahr mindestens eine neue Technologie auf den Markt zu bringen. Da der Vaping-Markt der Zukunft segmentierter sein wird, wird sich FEELM auf diversifiziertere Marktsegmente und unterschiedliche Verbrauchergruppen einstellen, indem es sein Technologieportfolio ausweitet.

