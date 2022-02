DJ Allgeier SE stärkt das rasch wachsende Public-Geschäft mit erfahrenem Branchenexperten im Top-Management

DGAP-Media / 2022-02-28 / 12:21

Markus Kaiser wird Vorstand im Geschäftsbereich Enterprise IT

München, 28. Februar 2022 - Die Allgeier SE baut das stark wachsende Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern deutlich aus. Als einer der führenden deutschen IT-Service-, Software- und Digitalisierungsprovider unterstützt Allgeier die verantwortlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltungen. Das Leistungsangebot reicht von der Konzeption und Architekturberatung, über die Umsetzung der Entwicklung bis hin zur Implementierung von organisationsübergreifenden Softwareplattformen und anwendungsspezifischen Softwarelösungen. Die Umsetzung dieser Anwendungswelten erfolgt mit modernsten Konzepten, insbesondere mit Open Source-basierten Technologien und KI-gestützten IoT-Anwendungen. Darüber hinaus reicht das Technologiespektrum von Allgeier auch tief in die infrastrukturnahen Systemwelten wie Cloud Containerisierung, Cyber Security, Managed Services und User Help Desk Services.

Das Top-Führungsteam wird in diesem Bereich hochkarätig erweitert: Markus Kaiser (49) verstärkt die Allgeier-Mannschaft ab Februar 2022 als Vorstand im Geschäftssegment Bereich Enterprise IT. Er besitzt eine langjährige Erfahrung und tiefes praktisches Umsetzungs-Know-how im Bereich der digitalen Transformation sowohl auf Seiten der öffentlichen Auftraggeber als auch auf Seiten der Fachdienstleister. Zuvor war er seit 2016 Geschäftsführer der Bundesrechenzentrum GmbH in Österreich und hat dort sowohl die IT-Konsolidierung der Bundesverwaltung als auch Digitalisierungsprojekte der Fachministerien wesentlich mitgestaltet. Österreich wurde zuletzt unter den Top 3 des E-Government Benchmarks der EU-Kommission geführt. Als Präsident von Euritas, dem europäischen Verband der öffentlich-rechtlichen IT-Serviceprovider hat Markus Kaiser in den vergangenen beiden Jahren vor allem die Abstimmung der Anforderungen der Verwaltung an globale Hyperscaler vorangetrieben. Zuvor hat er über viele Jahre in internationalen und deutschen Management-Positionen bei Siemens und später bei Atos das IT- und Digitalisierungsgeschäft maßgeblich aufgebaut.

Stellvertretend für alle Allgeier-Kolleginnen und -Kollegen heißen die Vorstände der Allgeier SE, Hubert Rohrer und Marcus Goedsche, den Top-Manager herzlich willkommen. "Wir freuen uns sehr, dass wir einen sympathischen und kompetenten Kollegen mit reichem Erfahrungsschatz bei uns im Team begrüßen dürfen. Gemeinsam werden wir unsere zahlreichen Kunden im öffentlichen Bereich bei den umfassenden Herausforderungen der Digitalisierung auf Augenhöhe und als langfristiger Partner verlässlich unterstützen", sagt der verantwortliche Vorstand Hubert Rohrer.

Kontakt: Allgeier SE Corporate Communications & Investor Relations Dr. Christopher Große Einsteinstraße 172 81677 München Tel.: +49 (0)89/998421-0 Fax: +49 (0)89/998421-11 E-Mail: pr@allgeier.com Web: www.allgeier.com

Allgeier SE ist eines der führenden Technologie-Unternehmen für digitale Transformation: Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München führt ihre Kunden durch die Herausforderungen des digitalen Wandels, um deren zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Allgeier verfügt über eine breite und stabile Kundenbasis aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors. Den über 2.000 Kunden bietet Allgeier ein vollumfängliches IT- und Software-Services-Portfolio, das von High-End-Softwareentwicklung bis hin zu Business Efficiency Solutions zur Unterstützung der Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse reicht. Allgeier erzielt dabei Durchbrüche hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen, definiert strategische Prioritäten und realisiert mit hoher Flexibilität und Skalierbarkeit bahnbrechende Projekte, um agile und intelligente Organisationen für das digitale Zeitalter zu gestalten. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 2.500 angestellte Mitarbeiter und rund 700 freiberufliche Experten an weltweit insgesamt 80 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich und der Tschechischen Republik sowie in Indien, Vietnam, Brasilien, Kanada und den USA tätig. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 352 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk(R)-Liste 2021 zählt Allgeier zu den führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: ALLGEIER SE Schlagwort(e): Informationstechnologie

2022-02-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Einsteinstraße 172 81677 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0 Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11 E-Mail: info@allgeier.com Internet: http://www.allgeier.com ISIN: DE000A2GS633 WKN: A2GS63 Indizes: CDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1290033 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1290033 2022-02-28

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1290033&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 06:21 ET (11:21 GMT)