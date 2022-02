HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach der Ankündigung des Ausstiegs aus der Beteiligung am russischen Ölunternehmen Rosneft von 475 auf 450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er gehe konservativ davon aus, dass der britische Ölkonzern durch diese Transaktion keinen nennenswerten Wertzufluss erzielen werde, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der nun angekündigten hohen Abschreibungen und der zu erwartenden Reduzierung der Gewinnerwartungen am Markt passte der Experte seine Schätzungen entsprechend an./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

