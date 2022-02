DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Epanko auf Bergbaukonferenz der tansanischen Regierung vorgestellt (News mit Zusatzmaterial)



28.02.2022 / 13:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



28. Februar 2022 Epanko auf Bergbaukonferenz der tansanischen Regierung vorgestellt Positive Unterstützung für Erschließung der neuen Mine EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, über ermutigende Fortschritte bei der Entwicklung seines langlebigen, hochwertigen Epanko-Graphitprojekts in Tansania zu berichten. In den vergangenen Wochen hat EcoGrafs landeseigene Projektentwicklungsgesellschaft TanzGraphite (TZ) Limited auf allen Regierungsebenen in Tansania eine Reihe von Treffen abgehalten, um Vereinbarungen für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts ("Epanko" oder "das Projekt") zu erörtern. Seit der Ernennung der neuen Präsidentin Samia Suluhu Hassan im vergangenen Jahr hat die Regierung zusätzliche internationale Investitionen in den Rohstoffsektor aktiv gefördert, und Epanko befindet sich in einer idealen Position, um Tansanias Industrialisierungspläne durch die langfristige Produktion hochwertiger Graphitprodukte in Übereinstimmung mit den branchenführenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards zu unterstützen. Auf der 4. Internationalen Investmentkonferenz für Mineralien und Bergbau, die am 22.-23. Februar in Daressalaam stattfand, ist Epanko vorgestellt worden. Dieses jährlich in Tansania stattfindende Forum stößt auf großes Interesse bei lokalen und internationalen Interessenvertretern des Rohstoffsektors. In diesem Jahr hat es sich auf steuerpolitische Lösungen zur Beschleunigung der Projektfinanzierung in Tansania, lokale Inhalte und soziale Verantwortung von Unternehmen, auf Investitionsmöglichkeiten sowie den rechtlichen und regulatorischen Rahmen für den Bergbausektor konzentriert. Das Team von TanzGraphite präsentierte sich einer Reihe von wichtigen Regierungsvertretern, darunter Vizepräsident Dr. Philip Mpango und der Minister für Bergbau, Dr. Doto Biteko Auf der Konferenz herrschte großes Interesse an Epanko und dass das Unternehmen fähig ist, den Tansaniern durch den Zugang zu neuen Industrien, Exportmärkten, Beschäftigung, Ausbildung und Gemeindeentwicklungsprogrammen langfristige, generationenübergreifende Vorteile zu bieten. Dem Unternehmen wurde die Ehre zuteil, auf der Konferenz den ersten Platz zu belegen. Die Auszeichnung wurde vom ehemaligen Minister für Rohstoffe, Nazir Karamagi, in Anerkennung des Interesses am Epanko-Graphitprojekt und der Unterstützung von TanzGraphite für die Bemühungen der Regierung zur Förderung des tansanischen Rohstoffsektors überreicht. In Verbindung mit den Regierungstreffen in Daressalaam wurden in Morogoro und Mahenge auch Informationsveranstaltungen abgehalten und eine Reihe von sozialen Initiativen zur Unterstützung der regionalen Gemeinden durchgeführt. EcoGraf und seine Finanzberater treiben das Darlehensfinanzierungsprogramm für Epanko weiter voran, unterstützt durch das positive Investitionsklima in Tansania und die steigende Nachfrage und Preisentwicklung für Batteriegraphit, um den globalen Übergang zur elektrischen Energie zu ermöglichen. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält zahlreiche Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen. Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern. Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht. EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie. Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/home-video Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: EGR ASX Announcement_Epanko Showcased at Tanzanian Government Mining Conference (Final_Combined)



28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de