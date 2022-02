Der Zugbauer Stadler hat am Montag über seine Geschäftstätigkeit in Russland, der Ukraine und Belarus informiert.Bussnang - Der Zugbauer Stadler hat am Montag über seine Geschäftstätigkeit in Russland, der Ukraine und Belarus informiert. Bisher habe das Unternehmen noch keinen Auftrag aus der Ukraine erhalten und aktuell auch keine Aufträge aus Russland im Auftragsbestand, teilte das Ostschweizer Unternehmen mit. Demnach erwartet Stadler auch keine Zahlungsausfälle in diesen Ländern.

