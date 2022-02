DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Erster Exit im Jahr 2022: Mutares hat BEXity erfolgreich an die Raben Group verkauft München, 28. Februar 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre Tochtergesellschaft BEXity erfolgreich an die Raben Group veräußert. Die Raben Group ist eines der größten Logistikunternehmen Europas mit Sitz in den Niederlanden. BEXity ist ein führendes Logistikunternehmen in Österreich und wurde 2019 von der Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (ÖBB) übernommen. Das Angebot des Unternehmens umfasst grenzüberschreitende Transportlogistik in den Bereichen Stückgut und Charter sowie Warehousing-Dienstleistungen. BEXity verfügt über ein flächendeckendes Netzwerk in Österreich mit rund 650 Mitarbeitern und hat 2020 einen Umsatz von ca. EUR 180 Mio. generiert. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde das zum Zeitpunkt der Übernahme defizitäre Geschäft der BEXity mithilfe des Mutares Teams transformiert und in die nachhaltige Profitabilität geführt. Zu den wichtigsten Maßnahmen für den erfolgreichen Turnaround gehörten die Reorganisation des Unternehmens, die Repositionierung am Markt als neue Marke BEXity sowie als Qualitätsführer, die Fokussierung auf profitable Kundensegmente und die Prozessoptimierung. Zusätzlich wurde bereits im April 2020 die damalige Tochtergesellschaft in Tschechien veräußert, um sich vollständig auf die österreichischen Standorte zu fokussieren. Johannes Laumann, CIO der Mutares, kommentiert: "BEXity ist der erste Exit für uns in diesem Jahr und übertrifft unser Ziel eines ROIC von 7-10. Die Transaktion unterstreicht die Expertise von Mutares, Carve-outs von Großkonzernen zu übernehmen und als eigenständige Unternehmen erfolgreich neu zu positionieren. Mit der Raben Group haben wir für BEXity den bestmöglichen Eigentümer für die Zukunft gefunden, der Wachstum und Erfolg des Unternehmens weiter vorantreiben wird. Dies ist nur der Beginn eines erfolgreichen Jahres, in dem wir die Schlagzahl von 2021 noch erhöhen wollen." Die Raben Group ist ein Anbieter von logistischen Dienstleistungen in den Bereichen nationaler und internationaler Transport, Kontraktlogistik, Luft- und Seetransport, Komplettladungsverkehr, intermodaler Transport und Value-Added-Services. Raben hat Niederlassungen in 14 europäischen Ländern mit über 10.000 Mitarbeitern und ist einer der wichtigsten internationalen Partner von BEXity außerhalb von Österreich. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

