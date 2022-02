MOSKAU/AMSTERDAM (IT-Times) - Die Aktie des russischen Internetkonzerns Yandex gerät heute in den USA massiv unter Druck, nachdem der Börsenhandel in Russland an der MOEX bereits ausgesetzt wurde. Die Aktie von Yandex N.V. (Nasdaq: YNDX) wird in den USA seit vielen Jahren an der Computerbörse Nasdaq...

Den vollständigen Artikel lesen ...