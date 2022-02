Berlin - Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, sieht einige Unternehmen in Deutschland durch die Russland-Sanktionen gefährdet. Es stelle sich perspektivisch die Frage, "ob die höheren Energiepreise für jeden energieintensiven Betrieb noch durchstehbar sind", sagte er den Sendern RTL und n-tv.



Ein Scheitern einzelner Unternehmen sei "leider nicht auszuschließen". Ein Verzicht auf Gaslieferungen aus Russland sei aktuell kein Thema. "Wir müssen uns aber für solche Szenarien vorbereiten", so Russwurm: "Deutschland ist ein Energie-Importland und wird das auch bleiben." Der Spot-Markt sei teuer.



Bei einem Verzicht auf russisches Gas komme es auf die Solidarität anderer Staaten an. "Freundschaftspreise ist das, was wir uns wünschen würden."

