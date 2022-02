Boston (www.fondscheck.de) - Wie wir in unserem letzten Smart-Beta-Compass erörtert haben, werden wertorientierte Aktien wie Dividendenwerte in diesem Jahr profitieren, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Die hohe Inflation, die man bei den Verbraucherpreisen (VPI) seit dem zweiten Quartal 2021 beobachte, veranlasse die politischen Entscheidungsträger, ihre These von der "vorübergehenden Inflation" aufzugeben und die Geldpolitik im Jahr 2022 zu straffen. ...

