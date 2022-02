In dieser Folge des Digital Insurance Podcast begrüßt Jonas Piela ausnahmsweise keinen Gast. In einem Gastbeitrag zur gleichnamigen Podcast-Episode schreibt der Digital-Experte stattdessen über die Bemessung von Agilität im Unternehmen sowie über die drei Stufen kultureller Agilität. Die Frage bei Mitarbeitern eines Unternehmens, was sie unter "Agilität" verstehen, wird oft mit den gleichen Schlagworten beantwortet: Agile Maturity, Product Owner, cross-funktionale Teams. Diese Antwort paart sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...