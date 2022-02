Köln (ots) -Aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine sendet der WDR auch an Rosenmontag (28.02.22) auf allen Kanälen ein Sonderprogramm. Großes Thema in der aktuellen Berichterstattung ist auch die große Friedensdemo mit zehntausenden Teilnehmer:innen in Köln.Schon am Montagvormittag nahm das WDR Fernsehen von 10.30 Uhr - 11.00 Uhr ein "WDR aktuell" ins Programm. Auch in der um eine halbe Stunde verlängerten "WDR aktuell"-Ausgabe um 12.45 Uhr (bis 13.30 Uhr) berichteten Reporter:innen immer wieder live aus der Kölner Innenstadt.Am Nachmittag wird weiter aktuell rund um den Krieg in der Ukraine und die Proteste gegen die russischen Angriffe berichtet. Um 15.15 Uhr (bis 15.30 Uhr) wird eine zusätzliche Ausgabe von "WDR aktuell" ausgestrahlt. Weitere Live-Sendungen folgen um 16.00 Uhr (bis 16.20 Uhr) und um 17.00 Uhr (bis 17.10 Uhr).Mit Sondersendungen ist der WDR natürlich auch im Ersten vertreten. Um 21.00 Uhr meldet sich zum Beispiel Frank Plasberg mit einer "hart aber fair extra"-Ausgabe.Im Radio bei WDR 5 wird es am Montag (28.02.) um 18.00 Uhr eine weitere einstündige Sondersendung zum Krieg in der Ukraine geben. Schon um 13.00 Uhr berichtete WDR 5 in einer Sonderausgabe.Auch 1LIVE und WDR 2 berichten im Rahmen ihres Programms über die Friedensdemonstrationen und die aktuelle Lage.COSMO bietet jetzt sein digital verfügbares russischsprachiges Nachrichtenformat ebenfalls in ukrainischer Sprache an. Ein symbolisches Zeichen, um einmal mehr zu unterstreichen, dass das russischsprachige COSMO-Angebot sich an die gesamte russischsprachige Community wendet.Aktuelle Informationen gibt es natürlich auch weiterhin online unter: www.wdr.deInformationsangebot für KinderEin besonderes Angebot gibt es für Kinder: Unter www.wdrmaus.de gibt es eine Themenseite zum Krieg in der Ukraine. Dort werden wichtige Fragen kindgerecht erklärt. Außerdem haben Kinder die Möglichkeit, ihre Fragen zur aktuellen Lage per Mail an maus@wdr.de zu stellen.Das Magazin "neuneinhalb" informiert online über die Hintergründe der Eskalation, und das Kinderradio "KiRaKa" bietet täglich Updates.Allgemeine SpendenadresseDie allgemeine Spendenadresse von Aktion Deutschland und Bündnis Entwicklung für die Ukraine lautet:Aktion Deutschland hilft und Bündnis Entwicklung hilftStichwort ARD / Nothilfe UkraineIBAN: DE53 200 400 600 200 400 600Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5158568