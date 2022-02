Bozen (ots) -Der Südtiroler Speck g.g.A. ist dank seiner wertvollen Nährstoffe und seinem köstlichen Geschmack ein ideales Lebensmittel für den täglichen Speiseplan. Er enthält die Vitamine B1, B2 und B3, die den Körper stärken und ihm Vitalität spenden. Weitere Nährstoffe wie Eisen, Kalium, Phosphor, Zink und Salz machen aus dem Südtiroler Qualitätsprodukt einen echten Energielieferanten. Mit mehr als 30% Eiweiß pro 100 Gramm trägt Speck zu einer gesunden Muskelentwicklung bei. Seine positiven Eigenschaften weiß auch der Südtiroler Küchenchef Christoph Huber zu schätzen.Der engagierte Koch mit internationaler Erfahrung ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. "Radikal Lokal" ist sein Motto, das er als Küchenchef in seinem Wirtshaus "Zur blauen Traube" konsequent umsetzt. Bei der Auswahl seiner Lebensmittel achtet er stets auf höchste Qualität. Deshalb verwendet er gerne Südtiroler Speck g.g.A., denn das Qualitätssiegel steht für gesicherte und garantierte Qualität, die man schmeckt. "Der Südtiroler Speck g.g.A. ist vielfältig einsetzbar. Ich nutze ihn gerne roh und in hauchdünne Scheiben oder Streifen geschnitten. Auch leicht angebratene Speckscheiben überzeugen geschmacklich. Ob als Zutat in Vor- und Hauptspeisen, in Zwischengerichten oder kreativen Desserts: Die besondere, fein-würzige und leicht geräucherte Note macht jedes Gericht zu einem Highlight", sagt Christoph Huber.Die Gewürzkruste des Südtiroler Speck g.g.A. besteht aus einer Mischung von Rosmarin, Lorbeer, Wacholder, wenig Salz und Pfeffer. Eine milde Räucherung und viel frische Bergluft sorgen für den unverwechselbaren Geschmack. Damit sich das volle Aroma des Specks entfalten kann, gibt Huber hilfreiche Tipps.Expertentipps vom Südtiroler Küchenchef Christoph Huber- Speck richtig schneiden: Mit dem Messer eine ca. 3 cm dicke Scheibe längs vom Speckstück abschneiden und die Schwarte von der Speckscheibe entfernen. Das abgeschnittene Stück dann möglichst dünn gegen die Faser schneiden.- Speck richtig lagern: Unverpackt den Speck in ein feuchtes Stofftuch gewickelt oder zwischen zwei tiefen Tellern für einige Wochen an einem kühlen Ort oder im Kühlschrank aufbewahren. In der Vakuumverpackung hält sich der Speck an einem kühlen, dunklen Ort oder im Kühlschrank über mehrere Monate.- Für den optimalen Speckgenuss die Vakuumverpackung mindestens eine Stunde vorher entfernen. So kann der Speck bei Raumtemperatur atmen und sein volles Aroma entfalten.Inspirierende Rezepte mit Südtiroler Speck g.g.A.Ob als gesunde Eiweißquelle im Salat oder als raffinierte Zutat in einem köstlichem Dinner: Der Südtiroler Speck g.g.A. ist nicht nur lecker sondern vielfältig. Die folgenden Rezepte zeigen abwechslungsreiche Ideen und eignen sich für jeden Anlass.Rezept Salat mit Rucola, Apfel Granny Smith und Südtiroler Speck (https://www.speck.it/rezept/salat-mit-rucola-apfel-granny-smith-speck-und-parmigiano-reggiano/): Der Südtiroler Speck g.g.A. bildet mit dem Apfel eine schmackhafte Mischung. Mit Rucola als Basis und zerkleinerten Nüssen verfeinert ist dieser Salat ideal für kalorienbewusste Genießer.Rezept Wraps mit Südtiroler Speck (https://www.speck.it/rezepte/wraps-mit-karotte-radieschen-parmesan-und-suedtiroler-speck-g-g-a/): Als Hauptzutat im Wrap überzeugt der Südtiroler Speck g.g.A. durch seine rauchig, würzige Note.Rezept Cordon Bleu mit Südtiroler Speck (https://www.speck.it/rezept/cordon-bleu-vom-huhn-mit-suedtiroler-speck-g-g-a-und-mozzarella/): Hühnerbrust gefüllt mit hauchdünnen Scheiben Südtiroler Speck g.g.A. und Mozzarella.Weitere spannende Informationen, Inspirationen sowie Rezeptideen rund um den Südtiroler Speck finden Sie auf dem offiziellen Instagram-Kanal speckaltoadige oder unter www.speck.it.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier (https://corberlin.wetransfer.com/downloads/254376ec1b03287d57eaf0d29803e90d20220215125521/98d282).Hintergrundinformationen zum Südtiroler Speck g.g.A.In Südtirol treffen alpenländische und mediterrane Kultur aufeinander und nur hier sorgt die Natur für das spezielle Klima mit viel Sonne und frischer Luft. Als geschütztes Qualitätsprodukt verdankt der Südtiroler Speck g.g.A. seine Einzigartigkeit dem typisch würzigen Geschmack und der engen Verbundenheit mit seinem Herkunftsland Südtirol. Seine Herstellung vereint zwei Verfahren: leicht geräuchert und anschließend an der frischen Bergluft gereift. So bietet der Südtiroler Speck g.g.A. traditionelle Handwerkskunst auf höchstem Qualitätsniveau, was die Europäische Union mit dem verliehenen Gütesiegel g.g.A. (geschützte geografische Angabe) bestätigt.Auch heute erfolgt das Würzen, Räuchern und Reifen noch immer nach traditionellen Methoden und altem Familienrezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. "Südtiroler Speck g.g.A." darf seit 1996 nur jener Schinken heißen, dessen Herstellung nach traditionellem Verfahren ausschließlich in Südtirol erfolgt. Verbraucher erkennen durch das Gütesiegel "Südtiroler Speck g.g.A." das Qualitätsversprechen nach dem Herstellungsgrundsatz: "Wenig Salz, wenig Rauch und viel frische Bergluft". Nur wenn alle Qualitätskriterien erfüllt und alle Kontrollen bestanden sind, darf der Speck nach seiner Herkunft Südtirol benannt werden. Südtiroler Speck ist heute Bestandteil vieler traditioneller und moderner Gerichte und ein kulinarischer Botschafter für das Genussland Südtirol im In- und Ausland. Der typische Geschmack und die vielseitige Einsetzbarkeit in der Küche werden von den Konsumenten sehr geschätzt.