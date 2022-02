LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Für die Trennung von seiner Rosneft-Beteiligung werde der Ölkonzern zwar wohl nicht deren fairen Wert bekommen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch das Management trage damit aktiv dem fundamental geänderten Umfeld Rechnung - letztlich verbessere sich so der Anlagehintergrund der Aktie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2022 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2022 / 18:59 / GMT





