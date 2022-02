PRAG (dpa-AFX) - Tschechien unterstützt die ukrainischen Bemühungen um eine Aufnahme in die Europäische Union. "Wir müssen in diesem Augenblick klar signalisieren, dass die Ukraine in der Europäischen Gemeinschaft demokratischer Staaten willkommen ist", sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Montag nach Angaben der Agentur CTK. Er sei zwar ein Freund normaler Prozeduren, aber man sei derzeit nicht in einer normalen Situation, betonte der liberalkonservative Politiker.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des russischen Angriffskriegs auf einen EU-Beitritt seines Landes gepocht. Die Europäische Kommission dämpfte indes die Erwartungen auf einen raschen Beitritt. Es gebe einen Prozess für die Beitrittsverhandlungen, sagte ein Sprecher.

Derweil teilte die tschechische Polizei mit, dass sie 50 Beamte in die Slowakei entsenden werde. Sie sollen dort bei der Aufnahme und Registrierung ukrainischer Flüchtlinge helfen. Der EU- und Nato-Mitgliedstaat Slowakei teilt eine knapp 100 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine./hei/DP/stw