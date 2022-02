Die Manz AG steigt in den Markt für Supraleiterdrähte ein und übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an der Metox Technologies. Über finanzielle Details wurde nichts bekannt gegeben. Metox Technologies ist ein US-Start-up und Spezialist für die Herstellung von Supraleitern. Ziel des Investments ist es, die Industrialisierung und Massenproduktion von Supraleitern zu beschleunigen.



Manz kann dafür die Expertise aus dem Solarbereich und in der Vakuumbeschichtungstechnologie sowie Kompetenzen aus der Rolle-zu-Rolle- sowie Laser- und Automationstechnologie, die man beispielsweise für die Batteriezellenherstellung schon nutzt, einbringen. Damit erschließt man sich einen potenziellen neuen Wachstumsmarkt. Supraleitern wird - insbesondere vor dem Hintergrund des Wandels zur E-Mobilität - eine wichtige Rolle bei der Deckung des Strombedarfs in Ballungsräumen zugemessen. Entsprechend wird erwartet, dass der globale Markt für supraleitende Drähte bis 2028 um 9,8 % jährlich im Schnitt wachsen und mehr als 1,95 Mrd. $ erreichen wird.



