HP und NetSfere arbeiten zusammen, um die Digitalisierung der Kommunikation im Gesundheitswesen voranzutreiben, die Kommunikation der Mitarbeiter zu optimieren und die Verwendung riskanter Messaging-Apps zu stoppen, die für Verbraucher bestimmt sind

CHICAGO, Illinois, Feb. 28, 2022, ein globaler Anbieter von sicheren und konformen Messaging- und Mobilitätslösungen der nächsten Generation, wurde zum autorisierten HP Independent Software Vendor (ISV) Program Partner ernannt, um die Digitalisierung der Kommunikation im Gesundheitswesen voranzutreiben, die Patientenversorgung und Arbeitsabläufe zu optimieren und die Verwendung riskanter, nicht konformer Messaging-Apps für Verbraucher zu stoppen.



"Es besteht ein dringender Bedarf an sicherer, effizienter Kommunikation im Gesundheitswesen, insbesondere da die Pandemie die Zeit und die Ressourcen von Krankenhäusern und medizinischem Personal äußerst stark in Anspruch genommen hat", so Harsh Mamgain, VP of Product bei NetSfere. "Die lebenswichtige Arbeit, die Krankenhausärztinnen und -ärzte leisten, erfordert sichere, konforme und flexible Messaging-Optionen, die es überflüssig machen, auf riskante Apps für Verbraucher zurückzugreifen. Durch die Zusammenarbeit mit HP kann NetSfere jetzt die notwendigen sicheren und konformen Kollaborationslösungen, die die Branche benötigt, für das Kundenportfolio von HP Healthcare liefern, während diese Kunden auf digitale Lösungen umstellen, um die Kommunikation zu optimieren und Patienten weiterhin lebensrettende Versorgung bieten zu können."

Die Pandemie hat den Bedarf an konformen Sofortnachrichten-Tools beschleunigt, um klinische Arbeitsabläufe zu optimieren, die Kommunikation mit dem Personal zu modernisieren und wichtige Informationen für autorisiertes Personal in der gesamten Gesundheitsbranche leicht zugänglich zu machen. Durch den Ersatz von für Verbraucher konzipierten Anwendungen, die kritische Datenschutz- und Compliance-Risiken darstellen, und datenbegrenzter Pager bietet NetSfere Enterprise eine HIPAA-konforme Messaging-Plattform, die es Mitarbeitern ermöglicht, sicher in Echtzeit über eine benutzerfreundliche Weboberfläche oder eine mobile Messaging-App zu kommunizieren.

Die branchenführende sichere Messaging-Plattform von NetSfere bietet alle bevorzugten Kommunikationsmittel - Text, Video und Sprache - zusätzlich zu Notfallalarmfunktionen, um die ganzheitlichste, konformste All-in-One-Kommunikationslösung für Gesundheitsdienstleister auf dem Markt zu präsentieren. Die Plattform wurde mit End-to-End-Verschlüsselung und vollständiger IT-Kontrolle erstellt, entspricht den globalen Vorschriften und bietet medizinischem Fachpersonal einen privaten, hochsicheren und zuverlässigen, zentral verwalteten und kontrollierten, cloudbasierten Messaging-Dienst.

Die zusätzlichen Fähigkeiten von NetSfere Lifeline ermöglichen es dem Personal, wichtige Nachrichten mit hoher Priorität an bestimmte Teams oder eine ganze Organisation zu senden, um Notfallinformationen auf aufmerksamkeitsstarke Weise zu verbreiten. Nachrichten können Text, Bilder oder Orte enthalten, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen in kritischen Situationen schnell weitergegeben werden.

"HP Healthcare-Lösungen wurden entwickelt, um Sicherheit zu gewährleisten, die Effizienz zu steigern und vor Sicherheitsrisiken zu schützen, wodurch die HIPAA-konforme Plattform von NetSfere ideal als ISV-Partner geeignet ist", so Cory McElroy, Vice President of Retail and Industry Solutions bei HP. "Das Gesundheitswesen verändert sich schnell, und diese Zusammenarbeit mit NetSfere wird eine Lücke für Anbieter schließen, während sie andere Technologien auf HP Solutions implementieren."

NetSfere ist ein sicherer Messaging-Dienst und eine sichere Messaging-Plattform für Unternehmen von Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere bietet branchenführende Funktionen für Sicherheit und Nachrichtenübermittlung, einschließlich weltweiter cloudbasierter Dienstverfügbarkeit, Verschlüsselung von Gerät zu Gerät, standortbasierter Funktionen und administrativer Kontrollen. Der Service wird zudem weltweit in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen, und mit NTT Ltd., einem globalen Anbieter von Informations-, Kommunikations- und Technologiedienstleistungen, angeboten. So können wir den Kunden dieser Unternehmen NetSfere auf der ganzen Welt bereitstellen. Der Dienst nutzt die Erfahrung von Infinite Convergence bei der Bereitstellung von Mobilitätslösungen für Tier-1-Mobilfunkbetreiber weltweit und einer Technologie, die mehr als 500 Millionen Abonnenten und über eine Billion Nachrichten jährlich unterstützt. NetSfere erfüllt auch die weltweiten gesetzlichen Anforderungen, einschließlich DSGVO, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 und anderer. Infinite Convergence Solutions hat Niederlassungen in den USA, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.netsfere.com .

