DJ Baerbock: Die Nato ist keine Bedrohung für Russland

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenministerin Annalena Baerbock hat Russland aufgefordert, "eskalierende Äußerungen" im aktuellen Ukraine-Konflikt in Zukunft zu unterlassen. "Die Nato ist keine Bedrohung für Russland", erklärte Baerbock. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin nach den internationalen Sanktionen gegen sein Land aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine die russischen Atom-Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt.

"Dieser Krieg geht von Russland aus. Putin kann diesen Krieg auch jederzeit stoppen", sagte Baerbock auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem slowenischen Außenminister Anze Logar. "Ich fordere Russland auf, solche eskalierende Äußerungen in Zukunft zu unterlassen."

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine sei die europäische Friedensordnung in Frage gestellt worden. "Wir waren uns heute einig, dass Russlands Verhalten dabei nicht nur eine Gefahr für Europa, sondern für den Frieden in der ganzen Welt darstellt", sagte Baerbock nach dem Gespräch mit Logar.

EU-Betritt bedarf Transformationsprozess

Baerbock betonte zudem, Deutschland und die Europäische Union seien bereit, den ukrainischen Kriegsflüchtlingen schnell und unbürokratisch zu helfen. Man stehe an den Grenzen bereit. "Wir werden alle aufnehmen", versprach Baerbock.

Auf die Frage nach einem EU-Beitritt der Ukraine sagte Baerbock, dass die Ukraine zu Europa gehöre. Aber ein EU-Betritt bedürfe der Einhaltung eines geordneten Verfahrens.

"Allen ist bewusst, und das hat die Kommissionspräsidentin gestern ja auch noch mal unterstrichen, dass ein EU-Beitritt nichts ist, was man in einigen Monaten vollzieht, sondern dass es einen intensiven und tiefgreifenden Transformationsprozess mit sich zieht", so Baerbock. "Das ist eben auch das, was es für alle Länder bedeutet."

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj um einen sofortigen Beitritt der Ukraine in die EU gebeten und dazu ein neues Sonderverfahren angeregt.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat am Sonntag gesagt, dass man die Ukraine innerhalb der EU haben wolle. Allerdings betonte die Kommission am Montag, dass es für den Beitritt zu dem Staatenverbund einen bewährten Prozess gebe.

February 28, 2022 09:05 ET (14:05 GMT)

