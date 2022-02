Bei SMA Solar knallen heute die Sektkorken. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund sechzehn Prozent gehandelt. Mit diesem Kurssprung kostet das Papier nun 34,22 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 34,94 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...