28.02.2022 / 16:08 CET/CEST

Gemäss § 34 WpHG gibt die tmc Content Group AG Folgendes bezüglich ihrer Aktionäre bekannt.



Wie die tmc Content Group AG erfahren hat, erreicht die Knaks Holdings Ltd, vertreten durch Frau Angeliki Lazarou als mittelbar dahinterstehende Person, neu unmittelbar 19,31% der Stimmrechte (7.917.622 Aktien).



Der Stimmrechtsanteil der Speedwell SA SPF an der tmc Content Group AG hat die Schwelle von 3% unterschritten. Sie hat nunmehr 0% der Stimmrechte der tmc Content Group AG. Der Stimmrechtsanteil der Reiss Holding SA SPF an der tmc Content Group AG hat die Schwelle von 3% unterschritten. Sie hat nunmehr 0% der Stimmrechte der tmc Content Group AG.



Zug, den 28. Februar 2022



Der Verwaltungsrat der tmc Content Group AG



John Engelsma Ronny Nobus John Wirt





E-mail: info@contentgroup.ch

tmc Content Group AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

