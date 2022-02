Bei der Erste Group gibt es heute Aktienkäufe seitens Management und Stiftung: Konkret hat CFO Stefan Dörfler den Kauf von 1500 Erste-Aktien zu im Schnitt je 31,8 Euro gemeldet, die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung hat 100.000 Stück zu je 31,05 Euro gekauft, wie aus Veröffentlichungen hervorgeht. Die Bank hat heute Zahlen vorgelegt. Der Nettogewinn ist auf 1,9 Mrd. Euro gestiegen. Das Institut hat keine Niederlassungen in Russland und in der Ukraine. Laut CEO Bernd Spalt sind M&A-Transaktionen in den bestehenden Märkten möglich.

