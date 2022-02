DJ PRESSEMITTEILUNG/GWAdriga & Osterholzer Stadtwerke: Gateway-Administration mit Schleupen-Integration

(Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Noch in diesem Jahr werden die Osterholzer Stadtwerke die ersten 350 intelligenten Messsysteme ausrollen. Damit die Datenflüsse zwischen der Gateway-Administration, dem Messdaten-Management und dem ERP-System in Osterholz reibungslos fließen, wurde mit Unterstützung des Berliner Full-Service-Anbieters GWAdriga zunächst die dazu nötige Schnittstelle zwischen dem BTC AMM Gateway Manager und der im Einsatz befindlichen Branchenlösung Schleupen.CS aufgebaut. "Wir hatten uns in Sachen Gateway-Administration bereits 2017 für die Zusammenarbeit mit GWAdriga entschieden.", erläutert Dr. Bernd Hillers, Bereichsleiter Netzbetrieb und IT bei den Osterholzer Stadtwerken. Die Schnittstelle zu Schleupen wurde im Frühjahr 2021 intensiv angegangen und konnte im Dezember 2021 erfolgreich in Betrieb genommen werden. "Nachdem wir seit Jahresbeginn gemeinsam mit GWAdriga die Abläufe in der Inbetriebnahme und im laufenden Betrieb ausgiebig getestet haben, starten wir nun in die Phase des Rollouts", so Hillers weiter. Sämtliche Prozesse und Daten fließen dabei vollautomatisch über eine Schnittstelle vom Schleupen.CS zum Gateway-Administrations-System von GWAdriga.

Insgesamt liegt die Zahl der Messlokationen (MeLo) mit einem Verbrauch von mehr als 6.000 kW/h bei den Osterholzer Stadtwerken bei rund 2.700. Nach den ersten 350 intelligenten Messsystemen in diesem Jahr sollen ab 2023 jeweils 500 weitere MeLo mit Smart-Meter-Gateways ausgestattet werden. "Nachdem die meisten unserer Kunden über den Strom hinaus auch Gas, Wasser oder Wärme von uns beziehen, steht neben der Gateway-Administration und dem Messdaten-Management auch das Mehrsparten-Metering auf der weiteren Agenda. Denn es macht wenig Sinn, nur den Stromverbrauch über das Gateway auszulesen. Aber auch das CLS-Management ist ein Thema, bei dem wir künftig auf die Expertise von GWAdriga setzen wollen", gibt Dr. Hillers einen Ausblick auf die weiteren geplanten Aktivitäten.

Unter dem Motto "Alles aus einer Hand" versorgen die Osterholzer Stadtwerke mit ihren rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Kunden in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude mit Ökostrom sowie mit Gas, Wasser, Fernwärme, Glasfaser und Entwässerung. Daneben bietet der regionale Energieversorger einen technischen Rund-um-die-Uhr-Service und diverse Dienstleistungen rund ums Haus. Mittlerweile nutzen auch immer mehr Kunden aus den Nachbarkreisen Grasberg, Hambergen, Schwanewede und Worpswede die Strom- und Erdgas-Angebote der Osterholzer Stadtwerke.

Weitere Informationen:

GWAdriga GmbH & Co. KG - Dr. Michal Sobótka

Kurfürstendamm 33 - 10719 Berlin

Tel.: +49 30 959 99 09-0

info@gwadriga.de

www.gwadriga.de

twitter.com/GWAdriga

https://www.xing.com/pages/gwadrigagmbh-co-kg

www.linkedin.com/company/gwadriga

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel

Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration, das Messdaten- und das CLS-Management. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit rund 5,3 Mio. Zählpunkten und etwa 650.000 iMSys verfügt GWAdriga als größter unabhängiger Anbieter über das notwendige Mengengerüst für die Umsetzung einer effizienten Gateway-Administration. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist.

Dies ist eine Presseinformation der GWAdriga GmbH & Co. KG, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2022 09:46 ET (14:46 GMT)