Angesichts der weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt sowie weitreichenden Sanktionen des Westens gegen Russland sind die globalen Finanzmärkt in Aufruhr. Auch an der Wall Street werden zu Handelsbeginn überwiegend Verluste geschrieben. Bei der Aktie von Paypal droht dem jüngsten Erholungsversuch ein jähes Ende.Nach dem tiefen Fall der vergangenen Monate ist die Paypal-Aktie am letzten Donnerstag im US-Handel kurzzeitig deutlich unter die 100-Dollar-Marke gerutscht. Von dort aus hat sie jedoch ...

