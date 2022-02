Da die Sanktionen gegen Russland fast täglich ausgeweitet werden, könne man noch keine abschließende Einschätzung machen, heißt es seitens der RBI. Die Auswirkungen auf die RBI Gruppe würden derzeit analysiert. "Unsere russische Tochterbank verfügt über eine sehr starke Liquiditätsausstattung" heißt es in einer Stellungnahme, die Kapitalposition sei ebenfalls stark. In der Ukraine stehe die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle. Dienstleistungen würden unter der Voraussetzung angeboten, dass "keine Gefahr für die Sicherheit besteht. "Die Professionalität unserer ukrainischen Mitarbeiter lässt sich mit Worten nicht beschreiben", so die RBI. Man tue alles um Kollegen und deren Familien zu unterstützen.

