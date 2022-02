Düsseldorf (ots) -Die Nutzung von Cloud-Services in modernen Unternehmen ist nicht mehr wegzudenken. Wie in anderen Ländern auch gewinnen diese Dienste in Österreich mehr und mehr an Bedeutung. Um österreichische Unternehmen umfangreich zu Risiken zu beraten und abzusichern, ist Parametrix gemeinsam mit INFINCO Financial Lines eine Kooperation in Österreich eingegangen.Viele Unternehmen in Österreich nutzen die Cloud für neue Dienstleistungen oder stellen ihre IT-Infrastruktur vollständig auf Cloud-Services um. Zugleich gibt es in Österreich eine lebhafte Startup-Szene mit innovativen Unternehmen wie etwa GoStudent, Bitpanda oder Tractive. Allesamt zu einem gewissen Grad abhängig von Cloud-Services.In Partnerschaft mit dem Versicherungsmakler INFINCO Financial Lines forciert Parametrix den Markteintritt für entsprechende Versicherungslösungen in Österreich. INFINCO berät Makler und Unternehmen bereits umfangreich zu Versicherungslösungen im Bereich Vermögensschäden, Managerhaftung und Cyber. Das 2003 gegründete Maklerhaus arbeitet hierzu mit mehr als 200 Versicherungsmaklern zusammen um den Kunden Produkt- und Beratungslösun- gen auf höchstem Niveau zu bieten. Die Cloud-Ausfallversicherung von Parametrix passt hervorragend zur Expertise von INFINCO und rundet das Produktportfolio ab.Parametrische Versicherungen wie die Cloud-Ausfallversicherung von Parametrix decken Betriebsunterbrechungen und weitere entstandene Kosten unkompliziert ab. Hier wird die Schadenssumme zuvor anhand des Kundenbedarfs festgelegt und schließlich gemessen an der Ausfallzeit des versicherten Services ausgezahlt - ohne Nachweise für die Schadenursache oder -höhe.Nun sollen auch österreichische Unternehmen in den Genuss einer parametrischen Cloud-Ausfallversicherung kommen. Die zunehmende Relevanz von Cloud-Services in Österreich zeigt sich u.a. daran, dass Microsoft erst vor kurzem bekanntgab, eine Region in Österreich zu eröffnen um hier die Infrastruktur von Azure zu stärken. Microsoft Azure ist eine Cloud-Computing-Plattform mit diversen Diensten in bereits 65 Regionen, für Unternehmen jeglicher Art. Weitere Anbieter dieser Größenordnung sind Amazon (AWS) und Google (GCP).Pressekontakt:GEYER M&KCarsten GeyerZippelhaus 320457 Hamburg040 28056143cg@geyermk.dewww.geyermk.deOriginal-Content von: Parametrix GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159527/5158733