Das Wochenende war bestimmt von einer beispiellosen Einigkeit westlicher Partner, welche weitere heftige Sanktionen gegen Russland auf den Weg brachten. In erster Linie sollten die russische Banken und auch die dortige Zentralbank treffen. Allerdings gibt es Befürchtungen, dass auch europäische Geldhäuser in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.Zwar bemühte sich vor allem Deutschland darum, negative Folgen von Schritten wie dem Swift-Ausschluss russischer Banken so gering wie möglich zu halten, indem es etwa Ausnahmen für die Zahlung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...