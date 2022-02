(shareribs.com) Phoenix 28.02.2022 - Erst seit gut einem Jahr kann man Cannabis in Arizona legal konsumieren. Der Absatz ist bereits auf mehr als eine Milliarde geklettert. Das Arizona Department of Revenue hat die Absatzzahlen für das erste vollständige Jahr der Cannabislegalisierung vorgelegt. Die Nachfrage in dem Bundesstaat fiel stark aus, der Markt für medizinisches Cannabis ist aber noch größer ...

