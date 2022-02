Auf seinem Marble-Bar-Lithiumprojekt in Pilbara-Region in West Australien hat Kalamazoo Resources (ASX: KZR, FSE: KR1) ein umfangreiches Programm zu Entnahme von Bodenproben abgeschlossen. Nach der Auswertung der Proben steht fest, es wurden mehrere sehr aussichtsreiche Bodenanomalien identifiziert. Von ihnen wird angenommen, dass sie wahrscheinlich mit einer Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatitmineralisierung (LCT) in Verbindung ...

