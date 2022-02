DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

flatexDEGIRO mit Rekordjahr 2021 und starken Zahlen im vierten Quartal



28.02.2022 / 17:49

flatexDEGIRO mit Rekordjahr 2021 und starken Zahlen im vierten Quartal

- Gesamtjahresumsatz steigt um 60% auf 418 Mio. Euro (2020: 261 Mio. Euro)

- Umsatz in Q4 2021 um 17% auf 103 Mio. Euro gestiegen, verglichen mit Q3 2021 (88 Mio. Euro)

- Steigende Monetarisierung mit einem Umsatz pro Transaktion von 5,22 Euro in Q4 2021 (Q3 2021: 4,83 Euro)

- Adj. EBITDA-Marge vor Marketingaufwand auf 53,4 % (2020: 52,9 %) gestiegen

- Betreutes Kundenvermögen wächst um 12,1 Mrd. Euro auf 43,9 Mrd. Euro (2020: 31,8 Mrd. Euro)



Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatanleger, hat heute ihre vorläufigen Zahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht und damit ein weiteres Rekordjahr für das Unternehmen vermeldet. Im Schlussquartal erzielte flatexDEGIRO den höchsten Umsatz pro Transaktion überhaupt in 2021. Im vergangenen Jahr hat flatexDEGIRO die Benutzerfreundlichkeit der Trading-App mit der Einführung von "next 3.0" weiter verbessert und seine Preisstruktur bei DEGIRO optimiert, einschließlich der Einführung von provisionsfreiem Handel in einigen der wichtigsten Märkte und Produkte. Beides soll nach Ansicht des Managements dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen und Umsatz und EBITDA auch in diesem Jahr deutlich zu steigern.

Ende 2021 betrug die Zahl der flatexDEGIRO-Kundenaccounts 2,06 Millionen, ein Plus von 55 Prozent gegenüber den 1,33 Millionen Kundenaccounts des Vorjahres. Mit 91 Millionen Transaktionen wickelte flatexDEGIRO auch im vergangenen Jahr mehr Transaktionen ab als jeder andere europäische Online-Broker (2020, pro forma: 75 Millionen). Das betreute Kundenvermögen beliefen sich Ende 2021 auf 43,9 Milliarden Euro, ein Anstieg von 12,1 Milliarden Euro oder 38 Prozent innerhalb von zwölf Monaten (Ende 2020: 31,8 Milliarden Euro). Die Umsatzerlöse stiegen 2021 um 60 Prozent auf 418 Millionen Euro (2020: 261 Millionen Euro). Aufgrund des starken operativen Hebels im Online-Brokerage stieg das Adj. EBITDA vor Marketingaufwendungen um 85 Millionen Euro auf 223 Millionen Euro (2020: 138 Millionen Euro). Dies führte auch zu einem Anstieg der Marge auf 53,4 Prozent (2020: 52,9 Prozent).

Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir Wachstum und Profitabilität miteinander verbinden können. Wir haben im Jahr 2021 eine Rekordzahl von über 730.000 neuen Kundenaccounts gewonnen. Damit kommen wir nahe an das Wachstum heran, das alle unsere wesentlichsten börsennotierten Vergleichsunternehmen in Europa zusammen verzeichnen konnten[1]! Gleichzeitig haben wir die Monetarisierung der Transaktionen in jedem Quartal kontinuierlich gesteigert, was zu einer Erhöhung der Marge geführt hat. Dieser Erfolg verdeutlicht auch die in dieser enormen Wachstumsphase anhaltend hohe Qualität unserer Kundenbasis. Die Optimierung unserer Preisstruktur bei DEGIRO, der internationale Roll-out unserer ETP-Partnerschaften mit BNP Paribas und Société Générale und die Einführung von Früh- und Späthandel in ganz Europa über Tradegate - all dies sollte zu einer weiteren deutlichen Verbesserung unserer Performance im Jahr 2022 führen."

Muhamad Chahrour, CFO von flatexDEGIRO und CEO von DEGIRO: "Ein transformatives Jahr mit der Verschmelzung und den Integrationssynergien ist zu Ende gegangen - und während viele Unternehmen in einem solchen Jahr eine Leistungsdelle erleben, haben wir mit unseren Teams einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Unsere Kunden vertrauen uns mittlerweile ein Finanzvermögen von fast 44 Milliarden Euro an. Auf das darin enthaltenen Depotvolumen von 41 Milliarden Euro erzielten wir einen Umsatz aus Provisionen von 96 Basispunkte. Auf die Einlagen in Höhe von 3 Milliarden Euro haben wir 242 Basispunkte an Zinsen erwirtschaftet, ohne im Geringsten von unserem Bekenntnis zu höchsten Sicherheits- und Besicherungsstandards bei allen Kredit- und Treasury-Anlagen abzuweichen. Wir sind zuversichtlich, dass die Preis- und Produktmaßnahmen sowie die Nutzung der Synergien zu einer deutlichen Steigerung der Profitabilität führen werden. Darüber hinaus sollte uns eine potentielle Rückkehr zu einem positiven Zinsumfeld zusätzlichen Rückenwind geben, um die jährlichen Umsätze je Kundenaccount (ARPU) und unsere Margen weiter zu verbessern. "

Um die Beschleunigung des aktuellen und zukünftigen Kundenwachstums voranzutreiben, hat flatexDEGIRO seine Marketinganstrengungen im Jahr 2021 fast verdoppelt und insgesamt 46 Millionen Euro (2020: 24 Millionen Euro) investiert. Mit einer effizienten und fokussierten Steuerung konnte das Unternehmen dennoch die relativen Kundenakquisitionskosten auch 2021 auf einem niedrigen Niveau von 58 EUR pro Neukunde (brutto) halten (2020: 50 EUR). Darüber hinaus sind in diesen Marketing-Investitionen bereits Ausgaben für die flatexDEGIRO-Dokumentation "Die Kunst des Investierens", die Ende Januar 2022 Premiere hatte, sowie für entsprechende Marketingkampagnen im ersten Halbjahr 2022 enthalten.

Wichtige Leistungsindikatoren 2021 2020 Veränderung Kundenaccounts in Mio. 2,06 1,33 + 54,9% Betreutes Kundenvermögen in Mrd. € 43,9 31,8 + 38,1% - davon: Depotvolumen in Mrd. € 41,0 29,7 + 38,2% - davon: Einlagevolumen in Mrd. € 2,8 2,1 + 36,4% Abgewickelte Transaktionen in Mio. 91,0 75,0* + 21,3% Umsatzerlöse in Mio. € 417,6 261,5 + 59,7% Marketingaufwand in Mio. € 46,0 24,3 + 89,7% Adj. EBITDA vor Marketingaufwand in Mio. € 223,1 138,2 + 61,4% Adj. EBITDA-Marge vor Marketingaufwand in % 53,4 52,9 + 1,1% Adj. EBITDA in Mio. € 177,1 114,0 + 55,4% Adj. EBITDA-Marge in % 42,4 43,6 - 2,7% * pro-forma

Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Leistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern, einschließlich des provisionsfreien Brokerage.

Mit mehr als 2 Millionen Kundenkonten und über 91 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenkonten ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität.

Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de





Haftungsausschluss



Diese Mitteilung enthält vorläufige Informationen, die sich noch ändern können und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "anstreben", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die von der flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. flatexDEGIRO übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

