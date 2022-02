Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz um 17 Prozent auf 17,0 Mio. Euro gesteigert und den Nettogewinn auf 5,0 Mio. Euro sogar verdoppelt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage sei der FFO um 20 Prozent auf 7,1 Mio. Euro bzw. 1,60 Euro/Aktie (GJ 2020: 1,33 Euro/Aktie) gestiegen. Der Hauptversammlung solle in der Folge eine Ausschüttung von 0,51 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Darüber hinaus sei das Transaktionsvolumen 2021 mit rund 30 Mio. Euro auf einem sehr hohen Niveau gewesen und der Portfoliowert habe zum Stichtag bei rund 218 Mio. Euro gelegen. Nach Meinung der Analysten habe das Unternehmen mit den Entwicklungen 2021 für das aktuelle Jahr bereits wieder sehr gute Voraussetzungen geschaffen, um die Zahlen weiter deutlich in Richtung der Erwartungen von SRC auszubauen. Die Guidance für 2022 liege sogar nochmals über den bisherigen Erwartungen der Analysten. Folglich heben die Analysten das Kursziel auf 31,00 Euro (zuvor: 29,00 Euro) und das Rating auf "Accumulate" (zuvor: "Hold") an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.02.2022, 17:30 Uhr)



