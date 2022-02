DJ Swiss CRM Institute übernimmt das cmm360 - Magazin, Portal und Award - cmm360.ch mit neuem Besitzer

Winterthur (pts045/28.02.2022/17:30) - Vor genau zwanzig Jahren hat Roger Meili den Verlag ProfilePublishing, später ProfileMedia, gegründet und das Contact Management Magazine als Fachpublikation mit einer quartalweisen Erscheinung lanciert. Im Zuge der Weiterentwicklung ist der begehrte "Customer Relations Award" dazugekommen, welcher jährlich die besten Schweizer Projekte rund um die innovative und nachhaltige Gestaltung von Kundenbeziehungen auszeichnet.

Das Unternehmen hat sich immer stärker vom eigentlichen Verlagsbusiness entfernt und bietet heute als Chili Digital AG ein umfassendes Serviceportfolio im Bereich Digital Marketing, Business und Publishing an. "Im Zuge der weiteren Fokussierung und Nachfolgeplanung ist die Übergabe des cmm360 ein positiver Schritt in die Zukunft für diese einzigartige Plattform", so Roger Meili.

Mit der Übernahme durch die Swiss CRM Institute AG entsteht ein Kompetenzzentrum für die moderne Gestaltung des Kundenbeziehungsmanagements entlang der gesamten Customer Journey. Thematischer Fokus liegt dementsprechend auch auf zielführenden und unvergesslichen Kundenerlebnissen, welche Unternehmen heutzutage über sämtliche Kanäle und Touchpoints hinweg gestalten und managen - digital wie auch analog. Begleitet werden diese Entwicklungen zum einen medial wie auch an den unterschiedlichen Eventformaten.

Der Inhaber der Swiss CRM Institute AG, Stephan Isenschmid, meint dazu: "Unter der Leitung der bisherigen Chefredaktorin Meike Tarabori wird das cmm360 um das bestens etablierte Swiss CRM Forum und die bestehenden Swiss CRM Communities erweitert. Wir schaffen durch den Zusammenschluss eine zeitgemässe Kompetenzplattform, welche die Facetten der modernen Gestaltung von Kundenbeziehungen in unterschiedlichen Formaten in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus thematisiert und festigt."

Die Übertragung erfolgt rückwirkend per 1. Januar 2022 und operativ ab 1. März.

