Die Logistikbranche in Deutschland und Europa sieht immense Probleme für die Güterversorgung aufziehen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte den Fahrermangel in einem Ausmaß verschärfen, dem viele Lieferketten nicht standhalten werden. Von Carl Batisweiler. Weil weite Teile des Lkw-Verkehrs in Deutschland von osteuropäischen Transportflotten abgewickelt werden, fürchten der Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure AG ...

Den vollständigen Artikel lesen ...