ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag im Hinblick auf die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine widerstandsfähig gezeigt. Zunächst fielen die Verluste auf die indirekte Drohung Russlands mit Atomwaffen nicht so stark aus wie an den Nachbarbörsen, später erholten sich Kurse, weil an der Wall Street nach einem schwachen Start eine Erholung einsetzte. Dabei dürften auch die inzwischen begonnenen Friedensgespräche zwischen beiden Seiten eine Rolle gespielt haben, wie auch, dass die militärischen Erfolge Russlands offenbar schwerer vonstatten gehen als gedacht.

Der SMI ging so fast unverändert mit 11.987 Punkten aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 67,15 (Freitag: 63,99) Millionen Aktien.

Tagesverlierer waren wie auch im restlichen Europa Bankaktien. Sie litten darunter, dass die EU und die USA Sanktionen gegen die größten russischen Banken verhängt hatten und zudem der russischen Notenbank der Zugriff auf ihre hohen Währungsreserven unterbunden wurde. In der Konsequenz werde das nicht ohne negative Rückwirkungen auch auf die westlichen Banken bleiben, hieß es. Zudem hatte sich die Schweiz den EU-Sanktionen gegen Russland in vollem Umfang angeschlossen.

UBS gingen 2,8 Prozent schwächer aus dem Tag und waren damit schwächster SMI-Wert. Credit Suisse gaben um 1,1 Prozent nach, Julius Bär um 2,6 Prozent. Stützend für den SMI wirkte das Plus von 1,1 Prozent beim als defensiv geltenden Indexschwergewicht Nestle.

Nur kleine Verluste zeigten die Versicherer Zurich Insurance (-0,3%) und Swiss Re (-0,4%). Nach Meinung der Analysten der LBBW dürften die direkten Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine überschaubar bleiben.

February 28, 2022 11:46 ET (16:46 GMT)

