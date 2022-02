FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Handelsboom an den Börsen in der Corona-Krise hat dem Online-Broker Flatexdegiro 2021 ein Rekordjahr beschert. Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um fast 60 Prozent auf knapp 418 Millionen Euro nach oben, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten legte um gut 55 Prozent auf gut 177 Millionen Euro zu. Bei beiden Kennzahlen übertraf Flatexdegiro die durchschnittlichen Erwartungen der von Bloomberg befragten Analysten.

Das starke Geschäftswachstum verdankte Flatexdegiro dem Ansturm neuer Kunden, die auch eifrig handelten. Wie bereits bekannt, lag die Zahl der Kundenkonten Ende 2021 mit 2,06 Millionen ebenfalls 55 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Die Flatexdegiro-Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um fast drei Prozent zu./stw/he