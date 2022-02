Den heutigen Handelstag beginnt Nio mit einem kräftigen Anstieg. Denn der Kurs liegt derzeit rund acht Prozent im Plus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nio, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund siebzehn Prozent. Bei 26,41 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...