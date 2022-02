LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Covestro will eigene Aktien im Volumen von rund 500 Millionen Euro zurückkaufen. Diese sollten anschließend eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss in Leverkusen mit. Für das Vorhaben will sich das Management bis zu zwei Jahre Zeit lassen.

Bei dem Plan handelt es sich laut einem Unternehmenssprecher um den zweiten Aktienrückkauf der Firmengeschichte. 2018 hatte Covestro bereits Aktien im Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft./ngu/he